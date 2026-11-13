Hà Nội có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất nước, gần 121 bé trai/100 bé gái

Báo cáo quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch năm 2025 do Cục Thống kê vừa công bố cho thấy năm 2025 có 1.172.300 trường hợp đăng ký khai sinh. Mức độ đầy đủ của đăng ký khai sinh ước tính đạt 83,9%.

Tỷ số giới tính khi sinh của những trẻ em được đăng ký là 110,1 bé trai/100 bé gái. Con số này tuy đã giảm 0,6 điểm so với năm 2024 nhưng vẫn cao hơn các năm 2021, 2022, 2023.

Hà Nội đứng đầu bảng

Theo số liệu, Hà Nội là địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao nhất cả nước, 120,8 bé trai trên 100 bé gái; tiếp đến là Bắc Ninh (119,3), Sơn La (115), Hải Phòng (112,6) và Thái Nguyên (112,5).

Ở chiều ngược lại, Cà Mau có tỷ số giới tính khi sinh thấp nhất, đạt 103,2 bé trai trên 100 bé gái; tiếp đến là Khánh Hòa (104,5), Tây Ninh (104,7), Đồng Tháp và An Giang (cùng 105,9).

Tỷ số giới tính khi sinh tại 34 tỉnh, thành phố năm 2025 từ nguồn đăng ký khai sinh. Nguồn: Cục Thống kê

Đáng chú ý, các địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao tập trung chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng và Trung du và miền núi phía Bắc. Trong đó, tất cả các tỉnh, thành phố thuộc Đồng bằng sông Hồng đều có tỷ số giới tính khi sinh trên 110 bé trai/100 bé gái.

Ngược lại, phần lớn các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long có tỷ số giới tính khi sinh dao động quanh mức cân bằng sinh học tự nhiên, khoảng 103-106/100.

Bộ Y tế từng căn cứ số liệu của Cục Thống kê năm 2024 để xác định 15/34 tỉnh, thành có tỷ số giới tính khi sinh trên 109 bé trai/100 bé gái gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Sơn La, Hưng Yên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lai Châu, Thanh Hóa, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nghệ An và Điện Biên.

Theo Bộ Y tế, năm 2025, tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam giảm xuống 109/100, trước đó, năm 2024, con số này là 111,4/100.

Lãnh đạo Bộ Y tế nhiều lần cảnh báo Việt Nam đang đối mặt với tình trạng "giảm sinh, thừa nam thiếu nữ". Theo Dự báo dân số Việt Nam giai đoạn 2024-2074, hiện nước ta đang "dư thừa" tới 415.200 nam giới trong độ tuổi kết hôn (20-39 tuổi). Đến năm 2034, tức là chỉ 8 năm nữa, số nam giới ở tuổi kết hôn nhiều hơn so với nữ giới cùng nhóm tuổi là 711.700 người.

Đến năm 2049, Việt Nam được dự báo sẽ chứng kiến tình trạng thiếu hụt phụ nữ trong độ tuổi kết hôn cao nhất, thiếu khoảng 1,3 triệu phụ nữ trong độ tuổi kết hôn.

Phụ nữ ở TPHCM sinh con muộn nhất

Trên bình diện chung, xu hướng sinh con ở độ tuổi muộn hơn của phụ nữ Việt Nam khá rõ rệt. Trong đó, năm 2025, tuổi trung bình của mẹ khi sinh con đạt 28,7 tuổi, giảm nhẹ 0,1 tuổi so với năm 2024 nhưng cao hơn 0,3 tuổi so với năm 2021.

Tuổi trung bình của mẹ khi sinh con có sự khác biệt giữa các tỉnh, thành phố năm 2025. TPHCM là nơi có tuổi trung bình khi sinh con cao nhất cả nước, đạt 30 tuổi; tiếp đến là Hà Tĩnh (29,8 tuổi), Đà Nẵng (29,7 tuổi), Hà Nội (29,6 tuổi) và Huế (29,5 tuổi).

Ngược lại, Lai Châu có tuổi trung bình khi sinh con thấp nhất, đạt 24,9 tuổi; tiếp đến là Sơn La (25 tuổi), Điện Biên (25,2 tuổi), Tuyên Quang (26,2 tuổi) và Lào Cai (26,2 tuổi).

Tính về dân tộc, trong nhóm có tuổi trung bình khi sinh con cao nhất, phụ nữ dân tộc Hoa đạt 29,6 tuổi, tiếp đến là dân tộc Kinh (29,2 tuổi), Thổ (28,5 tuổi), Tày (28,4 tuổi) và Sán Dìu (28,3 tuổi).

Ngược lại, tuổi trung bình khi sinh con thấp nhất được ghi nhận ở các dân tộc Lô Lô (24,2 tuổi), La Ha (23,8 tuổi), Hrê (23,7 tuổi), Mông (23,5 tuổi) và Xinh Mun (23,5 tuổi).

Trung bình mỗi phụ nữ vùng Đông Nam Bộ chỉ sinh 1,25 con

Theo báo cáo của Cục Thống kê từ dữ liệu đăng ký khai sinh cho thấy tổng tỷ suất sinh của Việt Nam năm 2025 đạt 1,66 con/phụ nữ, giảm 0,18 con/phụ nữ so với năm 2024.

Bắc Trung Bộ có mức sinh cao nhất cả nước, đạt 2 con/phụ nữ; tiếp đến là Trung du và miền núi phía Bắc với 1,97 con và Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với 1,87 con.

Trong khi đó, Đồng bằng sông Hồng đạt 1,78 con/phụ nữ, còn Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ là hai vùng có mức sinh thấp nhất, lần lượt đạt 1,48 và 1,25 con/phụ nữ.