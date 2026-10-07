Hà Nội có tổ hợp chăm sóc sức khoẻ 600 tỷ đồng trên 'đất vàng' sát hồ Thành Công

Tổ hợp chăm sóc sức khỏe Handico Hà Nội chính thức khai trương ngày 7/10 tại số 5 Thành Công, khu vực được đánh giá có vị trí thuận lợi khi nằm gần hồ Thành Công và giữa khu dân cư đông đúc của Hà Nội. Công trình khai trương nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành tổ hợp.

Công trình được xây dựng trên khu đất khoảng 2.000m2, gồm 9 tầng nổi và 2 tầng hầm, với tổng diện tích sàn hơn 8.000m2. Tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng và trang thiết bị vận hành vào khoảng 600 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là toàn bộ công trình được quy hoạch theo mô hình chăm sóc sức khỏe liên hoàn, hướng tới đáp ứng nhiều nhu cầu của người dân ngay tại một địa điểm.

Toàn bộ công trình được quy hoạch theo mô hình chăm sóc sức khỏe liên hoàn. Ảnh: Quang Thái

Ba tầng khối đế của tổ hợp là Phòng khám Đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cơ sở Thành Công. Đây được định hướng là mô hình phòng khám đa khoa hoàn chỉnh, cung cấp các dịch vụ khám chữa bệnh từ cơ bản đến chuyên sâu. Phòng khám đồng thời phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi đang sinh sống tại khu dưỡng cư bên trong tổ hợp.

Hệ thống cận lâm sàng được đầu tư với nhiều hạng mục như chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội soi, thăm dò chức năng... Theo kế hoạch vận hành, cơ sở có khả năng tiếp nhận khoảng 300-400 lượt khám mỗi ngày.

Phía trên khối khám chữa bệnh là khu căn hộ dưỡng cư kết hợp chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Mô hình này do Công ty Cổ phần Plaisant Vietnam, thuộc Tập đoàn Care21 (Nhật Bản), vận hành.

Không chỉ dừng ở khám và điều trị, tổ hợp còn có Trung tâm Trị liệu và Phục hồi chức năng.