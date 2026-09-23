Hà Nội có thêm hướng tuyến giao thông trọng điểm phía Đông đô thị vệ tinh Sóc Sơn

Dự án được phê duyệt theo Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 của UBND thành phố Hà Nội, đi qua địa bàn hai xã Sóc Sơn và Đa Phúc.

Theo đó, Khi hoàn thành, trục đường này sẽ đóng vai trò huyết mạch kết nối trực tiếp Quốc lộ 3 với các khu vực chức năng, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông vành đai phía Đông của đô thị vệ tinh Sóc Sơn.

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã báo cáo chi tiết về hướng tuyến, quy chuẩn kỹ thuật và quy mô xây dựng của toàn dự án. Ngay sau phần báo cáo chuyên môn, Phó Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Trịnh Văn Duy đã chính thức bàn giao hồ sơ phương án, hướng tuyến cho Phó Chủ tịch UBND xã Đa Phúc Hoàng Thị Hà, tạo cơ sở pháp lý và kỹ thuật để hai địa phương phối hợp triển khai các giai đoạn tiếp theo.

Bản vẽ thiết kế vị trí tuyến đường nối Quốc lộ 3 - Trường đua ngựa - Đức Hòa. Ảnh: Đức Khiêm

Đánh giá cao nỗ lực của đơn vị tư vấn cùng các bộ phận chuyên môn, ông Trịnh Văn Duy đề nghị các đơn vị chức năng của xã Sóc Sơn tiếp tục phối hợp đồng bộ với chính quyền xã Đa Phúc.

Trọng tâm trước mắt là đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của dự án.

Lãnh đạo xã cũng yêu cầu các đơn vị liên quan chủ động phối hợp tháo gỡ kịp thời mọi vướng mắc phát sinh, bảo đảm tiến độ thi công nhằm sớm đưa tuyến đường vào khai thác, tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa bàn hai xã nói riêng và toàn khu vực lân cận nói chung.