Chính quyền xã Vân Đình tích cực quảng bá sản phẩm vịt Vân Đình trên không gian số. (Ảnh: BTC)

Trong những món ẩm thực truyền thống, vịt Vân Đình (xã Vân Đình) là thương hiệu ẩm thực nổi tiếng của Hà Nội, có sức lan tỏa rộng. Điều này khiến không ít nơi làm “nhái” thương hiệu. Song, không phải ai cũng được thưởng thức món đặc sản này từ “gốc”.

Tạo nên giá trị của vịt Vân Đình không chỉ là cách chế biến món ăn. Trước hết, đó là giống vịt đặc trưng của địa phương xã Vân Đình. Giống vịt này có kích thước nhỏ, trọng lượng chỉ từ 1,2 đến 1,5 kg, xương mềm, thịt mỏng nhưng ngọt.

Tiếp đó là cách thức nuôi. Trong đó, cách nuôi thả đồng vào mùa gặt sẽ cho chất lượng thịt ngon nhất. Người dân địa phương đã sáng tạo ra nhiều món ăn ngon từ đặc sản vịt Vân Đình, nổi tiếng nhất là món vịt nướng.

Với mong muốn bảo tồn nguồn giống quý của vịt Vân Đình, thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động nâng cao nhận thức của người dân, phục tráng giống vịt truyền thống, khuyến khích phương pháp chăn nuôi truyền thống để bảo đảm chất lượng vịt thơm ngon, quảng bá để nâng cao giá trị…

Việc đề nghị và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa Tri thức dân gian về nuôi, chế biến vịt Vân Đình vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia (tại Quyết định số 3106/QĐ-BVHTTDL, ngày 16/11/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) là một trong những biện pháp để nâng cao ý thức người dân, quảng bá thương hiệu sản phẩm.

Giò chả Ước Lễ từ lâu đã là một trong những món ăn đặc trưng của ẩm thực Hà Nội. Người dân làng Ước Lễ đi khắp các vùng, miền mở cửa hàng, cửa hiệu để sản xuất các mặt hàng giò, chả khác nhau.

Người dân làng nghề Ước Lễ có những bí quyết riêng để tạo ra những món giò, chả có hương vị đặc trưng. Những năm gần đây, người dân còn sáng tạo thêm nhiều món ăn mới, góp phần tăng thêm sự đa dạng, hấp dẫn cho món ăn truyền thống.

Làng nghề Ước Lễ còn giữ được không gian làng cổ độc đáo, với tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch nói riêng, công nghiệp văn hóa nói chung.

Chia sẻ về việc nghề làm giò chả Ước Lễ được ghi vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia (tại Quyết định số 3109/QĐ-BVHTTD, ngày 16/11/2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Chủ tịch Hội Làng nghề truyền thống Ước Lễ Đặng Hồng Sơn cho biết: “Người dân làng nghề Ước Lễ đã gìn giữ nghề truyền thống suốt mấy trăm năm qua. Khi được ghi vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, chúng tôi hết sức tự hào. Chúng tôi sẽ nỗ lực gìn giữ di sản, quảng bá làng nghề, kết nối với các bên liên quan để phát huy truyền thống văn hóa quê hương”.