Hà Nội có thêm hai dự án nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an tại Đông Anh

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

Cụ thể, tại Quyết định số 5813/QĐ-UBND, UBND TP Hà Nội giao Công ty Cổ phần kết cấu bê tông Châu Âu Nam 6.887 m² đất tại khu đất phía Tây đường Đản Dị, xã Đông Anh. Trong diện tích này, 5.537 m² được sử dụng để xây dựng nhà chung cư nhà ở xã hội, 1.350 m² dành cho nhà liền kề thương mại.

UBND TP Hà Nội cũng ban hành Quyết định số 5814/QĐ-UBND, giao Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam 4.571,12 m² đất tại khu đất A5, xã Đông Anh. Trong đó, diện tích xây dựng chung cư nhà ở xã hội là 3.661,57 m², còn 909,55 m² được sử dụng để xây dựng nhà liền kề thương mại.

Cả hai dự án đều hướng tới phát triển nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân, cụ thể là nhà ở xã hội dành cho cán bộ, chiến sĩ Công an. Các dự án đã được Bộ Công an chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư tại các Quyết định số 2535/QĐ-BCA-H02 và 2534/QĐ-BCA-H02 ngày 12/5/2026.

Theo các quyết định giao đất, khu đất được sử dụng với mục đích đất ở tại đô thị. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, trong đó chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Với phần đất xây dựng nhà liền kề thương mại, doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định pháp luật.

Thời hạn sử dụng đất của chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký quyết định giao đất. Người sở hữu căn hộ nhà ở xã hội được cấp giấy chứng nhận đối với căn hộ và phần diện tích đất sử dụng chung theo thời hạn ổn định lâu dài; người mua nhà liền kề thương mại được sử dụng đất ổn định lâu dài. Việc giao đất được thực hiện không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, căn cứ quy định pháp luật về đất đai và cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Sau khi được giao đất, các doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng hoàn thiện thủ tục xác định giá đất, bàn giao đất trên thực địa, thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đồng thời, chủ đầu tư phải triển khai dự án đúng ranh giới, mục đích sử dụng đất, tuân thủ các quy định về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Quyết định cũng yêu cầu chủ đầu tư đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa. Trường hợp đất không được đưa vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư, chủ đầu tư có thể được gia hạn sử dụng đất không quá 24 tháng và phải nộp khoản tiền bổ sung theo quy định. Nếu hết thời hạn gia hạn mà đất vẫn chưa được đưa vào sử dụng, UBND TP Hà Nội sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

UBND xã Đông Anh được giao giám sát, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án, bảo đảm đúng ranh giới và mục đích đã được phê duyệt. Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, thực hiện các thủ tục chuyên môn và phối hợp quản lý quá trình triển khai theo quy định.