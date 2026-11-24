Liên minh châu Âu (EU) được xem là một trong những thị trường có yêu cầu cao đối với an toàn thực phẩm và tính bền vững. Trong bối cảnh các quy định về bao bì ngày càng chặt chẽ, bao bì không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ sản phẩm mà còn trở thành một phần của bài toán tuân thủ, chi phí, trải nghiệm người tiêu dùng và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu.