Hà Nội có thêm điểm sinh hoạt văn hóa công nhân
Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tại Vườn bảo tồn giống cây rừng thành phố Hà Nội, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Hà Nội phối hợp Công đoàn phường Phú Diễn tổ chức ra mắt điểm sinh hoạt văn hóa công nhân nhằm tạo không gian sinh hoạt, giao lưu và nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-co-them-diem-sinh-hoat-van-hoa-cong-nhan-24626112411194136.htm