Với mô hình “bảo tàng không tủ kính”, địa điểm này giới thiệu những nét văn hóa, nghề truyền thống và đời sống của người Hà Nội qua nhiều thời kỳ, đồng thời mở thêm hướng phát triển du lịch đêm tại khu vực Trúc Bạch.

Những phố “Hàng” gắn với nghề thủ công, hình ảnh Hà Nội đầu thế kỷ XX hay những vật dụng quen thuộc của thời bao cấp là chất liệu để xây dựng Không gian văn hóa “Ký ức Hà Nội”. Tại đây, câu chuyện về một thời đã qua được giới thiệu qua hiện vật, hoạt động nghệ thuật và những cuộc gặp gỡ với người đang gìn giữ nghề truyền thống.

Theo thiết kế, không gian được tổ chức thành nhiều khu trải nghiệm. Tầng một giới thiệu di sản phố cổ, các phố nghề và hoạt động trình diễn thủ công. Tầng hai dành cho nghệ thuật dân gian, tái hiện phố cổ Hà Nội đầu thế kỷ XX. Tầng ba gợi lại đời sống thời bao cấp qua những kỷ vật, đồ dùng sinh hoạt và câu chuyện của người dân. Tầng sáu được định hướng dành cho ẩm thực, nghề thủ công và nghệ thuật truyền thống.

Điều được địa phương chú trọng là sự tham gia của các nghệ nhân. Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm, những người làm nghề sẽ có dịp trình diễn kỹ thuật, kể chuyện về nghề và giao lưu với khách tham quan. Qua đó, du khách có thể hiểu thêm về đời sống của các phố nghề Hà Nội, từ cách làm ra một sản phẩm thủ công đến những tập quán sinh hoạt, buôn bán được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình cho biết, địa phương mong muốn xây dựng nơi đây thành một “bảo tàng sống”, để du khách được trực tiếp gặp gỡ, trò chuyện với các nghệ nhân phố nghề, làng nghề. Theo ông Nguyễn Dân Huy, không gian này còn hướng tới việc lưu giữ ký ức chung của cộng đồng, giúp người dân, du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ, có thêm cơ hội tìm hiểu đời sống và văn hóa Hà Nội.

Từ những nội dung trưng bày, phường Ba Đình dự kiến xây dựng các chương trình tham quan, trải nghiệm về đêm. Trong đó, hành trình “Một đêm Ký ức Hà Nội” đưa du khách tìm hiểu cuộc sống thời bao cấp, với những câu chuyện về sự sẻ chia, tinh thần cộng đồng và cách người dân vượt qua khó khăn trong điều kiện thiếu thốn. “Tour đêm – Tinh hoa Kẻ Chợ” lại hướng tới các phố mang tên hàng, giới thiệu nghề thủ công và hoạt động giao thương của Thăng Long xưa. Những chương trình như “Đêm phố nghề”, “Hà Nội trong ký ức” cũng được nghiên cứu để bổ sung sản phẩm du lịch văn hóa cho khu vực.

Đến tham dự lễ khai trương, Nguyễn Đình Tùng, sinh năm 2004, quê Hà Tĩnh, cho biết đã nhiều lần ghé thăm khu vực này và có ấn tượng với những toa tàu được bố trí xung quanh. Theo Tùng, việc có thêm một địa điểm giới thiệu văn hóa, lịch sử và ẩm thực sẽ khiến hành trình khám phá Hà Nội của du khách phong phú hơn. “Đây cũng là một cách quảng bá du lịch, giúp mọi người biết đến nhiều hơn về ẩm thực, văn hóa và lịch sử Hà Nội”, Tùng chia sẻ.

Với anh Trịnh Công Sơn, đồng sáng lập và quản lý Đoàn nghệ thuật lân sư rồng Vũ Anh Đường, lễ khai trương mang đến cơ hội để các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tiếp cận đông đảo công chúng. Anh cho rằng, nếu được tổ chức thường xuyên, các chương trình văn hóa sẽ góp phần thu hút người dân, du khách và hỗ trợ hoạt động kinh doanh, dịch vụ trong khu vực.

Việc khai trương Không gian văn hóa “Ký ức Hà Nội” nằm trong định hướng phát triển kinh tế đêm gắn với bảo tồn di sản của phường Ba Đình. Theo đề án giai đoạn 2026–2030, địa phương xác định đây là điểm trung tâm để kết nối với Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc – Trúc Bạch và các địa điểm tham quan, dịch vụ lân cận.

Trong năm 2026, phường Ba Đình tập trung hoàn thiện mô hình, tổ chức vận hành thí điểm. Đến năm 2027, địa phương đặt mục tiêu đưa vào khai thác thường xuyên ít nhất ba nhóm sản phẩm văn hóa, trải nghiệm; duy trì tối thiểu một chương trình văn hóa, nghệ thuật hoặc trải nghiệm mỗi tháng; hình thành một chương trình du lịch đêm kết nối với Đảo Ngọc – Trúc Bạch và thu hút từ 5 đến 10 cơ sở kinh doanh, dịch vụ tham gia.

Giai đoạn 2028–2030, địa phương dự kiến mở rộng hợp tác với các nghệ nhân, doanh nghiệp sáng tạo, đơn vị lữ hành; đồng thời ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu và phát triển sản phẩm. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Ba Đình Nguyễn Dân Huy, địa phương mong muốn không gian này trở thành nơi gặp gỡ của các thế hệ nghệ nhân, các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và người làm sáng tạo. Những hoạt động giới thiệu nghề, trao truyền kỹ thuật và giao lưu với công chúng sẽ được chú trọng trong quá trình phát triển mô hình.

Sự ra đời của “Ký ức Hà Nội” cũng bổ sung thêm điểm tham quan văn hóa cho tuyến phố Ẩm thực thứ hai của Hà Nội đặt ngay tại nơi đây, đó là tuyến Ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã, nơi có truyền thống nghề thủ công và ẩm thực lâu đời. Khi các chương trình trải nghiệm được đưa vào hoạt động thường xuyên, du khách sẽ có thêm lựa chọn để tìm hiểu văn hóa Hà Nội trong hành trình khám phá thành phố về đêm./.