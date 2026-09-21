Hà Nội có thêm cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày
Trong nhịp sống hiện đại, chăm sóc người cao tuổi không chỉ là chăm lo về sức khỏe mà còn cần quan tâm đến đời sống tinh thần, giao lưu gắn kết. Đáp ứng nhu cầu đó, mô hình chăm sóc người cao tuổi ban ngày phường Bồ Đề ra đời, thêm một lựa chọn cho các gia đình, giúp người cao tuổi có môi trường sinh hoạt phù hợp, hướng tới cuộc sống tuổi già vui khỏe và ý nghĩa.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-co-them-co-so-cham-soc-nguoi-cao-tuoi-ban-ngay-418698.htm