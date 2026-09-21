Hà Nội có thêm cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày

Lãnh đạo URENCO 3 (Chi nhánh Hai Bà Trưng thuộc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội) cho biết sẽ xác minh, làm rõ phản ánh về việc một phụ nữ được thuê ngoài, trả tiền theo ngày để thực hiện công việc của công nhân trên nhiều tuyến phố thuộc địa bàn phường Hai Bà Trưng.