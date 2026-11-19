Ngày Văn hoá Việt Nam

Hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), ngày 19/11, Sở VHTT&DL Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục quốc gia, đồng thời định hướng bảo vệ, phát huy giá trị di sản sau ghi danh.

Dịp này, Hà Nội có thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh, nâng tổng số di sản của Thủ đô trong Danh mục quốc gia lên con số 65.

Năm di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội được ghi danh đợt này gồm: Hội Giá (xã Dương Hòa); Hát trống quân ở Phúc Lâm (xã Đại Xuyên); Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh); Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình (xã Vân Đình); Nghề làm giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa).

Lãnh đạo Sở VHTT&DL Hà Nội trao Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với Hội Sóc làng Xuân Tảo. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nội Phạm Xuân Tài nhấn mạnh, việc các di sản được ghi danh là niềm vinh dự, tự hào của địa phương và cộng đồng chủ thể, đồng thời đặt ra trách nhiệm lớn hơn trong công tác bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản.

Theo đó, cơ quan quản lý nhà nước giữ vai trò định hướng, hướng dẫn và tạo điều kiện; chính quyền địa phương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, còn cộng đồng là chủ thể trực tiếp sáng tạo, thực hành, gìn giữ và trao truyền di sản.

Ông Phạm Xuân Tài đề nghị các địa phương tổ chức Lễ công bố, đón nhận Quyết định tại chính không gian văn hóa của di sản, với sự tham gia của cộng đồng chủ thể, nghệ nhân, người thực hành di sản và đông đảo nhân dân. Đây không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa được ghi nhận mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo tồn di sản.

Để di sản tiếp tục duy trì sức sống trong đời sống đương đại, các địa phương cần quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy tri thức, kỹ năng, nghi lễ và các hình thức thực hành di sản cho thế hệ trẻ; tăng cường đưa di sản vào trường học thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu với nghệ nhân. Cùng với đó, công tác kiểm kê, tư liệu hóa cần được thực hiện bài bản, gắn với ứng dụng công nghệ số nhằm phục vụ nghiên cứu, quản lý và quảng bá di sản lâu dài.

Một định hướng quan trọng khác là gắn bảo vệ di sản với phát triển du lịch và công nghiệp văn hóa. Các địa phương được khuyến khích kết nối di sản với di tích, làng nghề, ẩm thực để xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm; đồng thời khai thác chất liệu di sản trong các lĩnh vực thiết kế, thủ công mỹ nghệ, nghệ thuật biểu diễn và nội dung số.