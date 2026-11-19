Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục quốc gia và định hướng bảo vệ, phát huy giá trị di sản sau ghi danh. Ảnh: Quang Thái.

Theo đó, 5 di sản văn hóa phi vật thể của thành phố Hà Nội được công bố đợt này gồm: Hội Giá (xã Dương Hòa); Hát trống quân ở Phúc Lâm (xã Đại Xuyên); Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh); Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình (xã Vân Đình); Nghề làm giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa).

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Hoàng Thị Kim Thanh chia sẻ, nghề làm giò chả Ước Lễ được ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, thuộc loại hình Nghề thủ công truyền thống - Tri thức dân gian. Đây là sự khẳng định của Nhà nước đối với những giá trị văn hóa, lịch sử và tri thức dân gian mà bao thế hệ người dân Ước Lễ đã gìn giữ, vun đắp qua hàng trăm năm. Việc công nhận này không chỉ tôn vinh nghề truyền thống của địa phương mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của Thủ đô Hà Nội nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu. Ảnh: Quang Thái.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, tính đến tháng 11-2026, Hà Nội có 65 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo mà còn là niềm vinh dự, tự hào của các địa phương, cộng đồng chủ thể và ngành văn hóa Thủ đô.

Để các di sản tiếp tục được bảo vệ, phát huy giá trị và duy trì sức sống trong đời sống đương đại, ông Phạm Xuân Tài đề nghị các địa phương tổ chức Lễ công bố, đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại chính không gian văn hóa của di sản, với sự tham gia của cộng đồng chủ thể, nghệ nhân, người thực hành di sản và đông đảo nhân dân.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài trao chứng nhận Nghề giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa) đưa vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: Quang Thái.

Các địa phương cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ, phát huy giá trị từng di sản; quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy tri thức, kỹ năng, nghi lễ và các hình thức thực hành di sản cho thế hệ trẻ; tăng cường kiểm kê, tư liệu hóa di sản và ứng dụng công nghệ số.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ di sản cần gắn với phát triển du lịch; phát huy giá trị di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và huy động sự tham gia của xã hội; tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, cộng đồng, nhà trường và doanh nghiệp nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong công tác gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài trao chứng nhận Hội Sóc làng Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh) đưa vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Ảnh: Quang Thái.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các địa phương và chủ thể liên quan trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai các định hướng, giải pháp bảo vệ, phát huy giá trị di sản, góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô trở thành nguồn lực thực chất cho phát triển.