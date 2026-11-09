Hà Nội có thêm 46 không gian văn hóa sáng tạo

Trong bài phát biểu tại sự kiện, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long khẳng định, việc công nhận các không gian văn hoá sáng tạo góp phần khuyến khích các đơn vị, nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo, cống hiến và hoạt động hiệu quả.

Lễ trao quyết định công nhận 46 không gian văn hóa sáng tạo năm 2026 là sự kiện nhiều ý nghĩa, nhất là trong thời điểm Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2026 và chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11 đang tích cực được chuẩn bị tại Thủ đô.

Ban tổ chức trao chứng nhận không gian văn hoá sáng tạo cho đại diện các đơn vị.

Các không gian văn hoá sáng tạo của Hà Nội có trách nhiệm triển khai tổ chức các hoạt động trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, khuyến khích thúc đẩy ý tưởng sáng tạo mới trên cơ sở khai thác, phát huy các giá trị di sản văn hoá để hình thành những sản phẩm, mô hình và hoạt động sáng tạo mang bản sắc văn hoá hướng tới kiến tạo hệ sinh thái sáng tạo mạnh mẽ và bền vững. Các không gian văn hoá này đồng thời phát huy vai trò xã hội tạo giá trị cho cộng đồng, đóng góp vào phát triển kinh tế sáng tạo và nâng cao chất lượng đời sống văn hoá.

Tham gia mạng lưới sáng tạo, các thành viên có trách nhiệm hợp tác nhằm tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực, phát huy thế mạnh của từng không gian trong hệ sinh thái sáng tạo, thông qua phối hợp tổ chức các hoạt động trưng bày, đào tạo,... góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các không gian và lan toả giá trị sáng tạo tới cộng đồng.

Không gian văn hoá Lũng Trăng.

Cùng với lễ trao chứng nhận 46 không gian văn hóa sáng tạo Hà Nội năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với UBND xã Yên Xuân và đơn vị sáng tạo ra mắt không gian văn hóa Lũng Trăng.

Nằm trên diện tích khoảng hơn 4ha, dưới chân núi Viên Nam, Lũng Trăng sở hữu cảnh quan đồi núi, cây xanh và những khoảng không gian mở đặc trưng của vùng đất Mường Yên Xuân. Không chỉ là một điểm đến sinh thái, các sự kiện tại Lũng Trăng được tổ chức như một ngày hội văn hóa, đưa công chúng bước vào hành trình khám phá chiều sâu văn hóa Mường thông qua nhiều hình thức trải nghiệm, từ nghệ thuật sắp đặt, âm nhạc dân gian, trang phục truyền thống đến trò chơi cộng đồng và ẩm thực bản địa.

Các hoạt động trình diễn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách đến Lũng Trăng.

Theo Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long, với không gian đậm bản sắc văn hóa Mường, Lũng Trăng được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những điểm đến tiêu biểu, hấp dẫn du khách khi đến với Thủ đô, đồng thời góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đây cũng là hoạt động phù hợp với định hướng của TP Hà Nội trong triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam.

Bà Thân Thị Xuân, người đứng đầu dự án Lũng Trăng cho biết, Lũng Trăng được hình thành từ tình yêu dành cho vùng đất Mường dưới chân núi Viên Nam. Đây sẽ là nơi kết nối nghệ nhân với nghệ sĩ, cộng đồng địa phương với du khách, và những giá trị truyền thống với tư duy sáng tạo mới.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu, du khách được hoà mình trong không gian văn hoá Mường đặc sắc với trưng bày “Chuyện kể xứ Mường”, gặp gỡ các nghệ nhân Mo Mường, tìm hiểu những câu chuyện về tín ngưỡng, phong tục và thế giới quan của người Mường. Các giá trị văn hóa gắn với Mo Mường, sử thi “Đẻ đất – Đẻ nước”, chiêng Mường và tri thức dân gian được giới thiệu bằng nhiều chất liệu nghệ thuật, trong đó có hội họa.