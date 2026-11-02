Hà Nội có thể sắp đón ngày rét nhất từ đầu mùa, nhiệt độ xuống dưới 20 độ C

Đã sang tháng 11 nhưng Hà Nội vẫn chưa thực sự lạnh

Tháng 11 đã bắt đầu nhưng thời tiết Hà Nội vẫn khiến nhiều người có cảm giác… như không phải tháng 11. Tháng 10 vừa qua có nhiều ngày trời oi nóng. Những đợt không khí lạnh từ đầu mùa đến nay phần lớn khá yếu, đến mức… gần như chẳng làm thay đổi nhiệt độ.

Hôm nay, 2/11, mặc dù (lại) có không khí lạnh nhưng Hà Nội cũng chỉ đỡ nóng chút ít, nhiệt độ cảm nhận buổi chiều vẫn khoảng 35 - 36oC, trong ngày có thể có mưa.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 2/11. Ảnh: Ventusky, ICON.

Trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục lên lên xuống xuống nhưng không nhiều. Điều đáng chú ý hơn là mưa có thể xuất hiện rải rác, bất chợt, nên người dân ra ngoài nên mang theo đồ che mưa.

Khoảng ngày 9/11, Hà Nội có thể chuyển rét

Đây là điều mà có lẽ nhiều người Hà Nội đang chờ: Không khí lạnh "phiên bản (khá) xịn", khiến trời có thể chuyển rét.

Một số mô hình dự báo đến khoảng ngày 9/11, miền Bắc có thể đón đợt không khí lạnh khá mạnh, có thể là mạnh nhất kể từ đầu mùa lạnh năm nay, trời chuyển gió Bắc "thẳng thừng" chứ không lệch Đông gì nữa cả.

Theo những dự báo trên thì hôm ấy, Hà Nội có khả năng chuyển rét, nhiệt độ có thể xuống dưới 20oC, ít nhất là vào sáng sớm.

Dự báo của mô hình ECMWF (châu Âu) về nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc ban ngày 9/11, khi có ảnh hưởng của đợt không khí lạnh khá mạnh. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Các mô hình hiện vẫn có sự chênh lệch trong dự báo về mức độ lạnh ở Hà Nội vào ngày 9/11. Nhưng phần lớn dự báo là Hà Nội chuyển rét, nhiệt độ buổi sáng (hoặc có thể là cả ngày) chỉ 18 - 19oC.

Thời tiết dạo gần đây có phần trái quy luật thông thường - đây là điều xảy ra trên cả thế giới - khiến nhiều người dễ bị các bệnh đường hô hấp, dễ mệt, nhức mỏi. Vì vậy, người dân nên cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, ra ngoài nên đeo khẩu trang, lưu ý chọn trang phục phù hợp khi thời tiết thay đổi.