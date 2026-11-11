Hà Nội có thể nhận thêm 40 km² và hơn 1.000 người từ Phú Thọ

Quốc hội Khóa XVI

Ngày 11/11, thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình Quốc hội Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh QH

Thống nhất quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì

Theo Bộ trưởng, việc điều chỉnh địa giới xuất phát từ yêu cầu thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị về thúc đẩy liên kết, khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương, các vùng; phát huy vai trò của Thủ đô là trung tâm, động lực phát triển của cả nước.

Đáng chú ý, một trong những cơ sở thực tiễn quan trọng của đề án là yêu cầu thống nhất quản lý Vườn quốc gia Ba Vì.

Theo Chính phủ, Vườn quốc gia Ba Vì là khu rừng đặc dụng có giá trị đặc biệt, tổng diện tích 97 km². Trong đó, 25,2 km² (chiếm 26,07%) thuộc địa giới hành chính tỉnh Phú Thọ.

Mặc dù Vườn quốc gia đã được chuyển giao về UBND thành phố Hà Nội quản lý, song xét theo địa giới hành chính, phần diện tích này vẫn thuộc tỉnh Phú Thọ.

Chính phủ cho rằng, việc điều chỉnh toàn bộ phần diện tích Vườn quốc gia thuộc tỉnh Phú Thọ và 14,77 km² diện tích tự nhiên vùng đệm về thành phố Hà Nội quản lý sẽ bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học được thực hiện thống nhất, xuyên suốt.

Các đại biểu làm việc tại hội trường. Ảnh: QH

Hà Nội có diện tích gần 3.400 km² sau điều chỉnh

Cụ thể, phương án Chính phủ trình Quốc hội là điều chỉnh 40 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Phần diện tích điều chỉnh gồm hơn 21 km² của xã Thịnh Minh, hơn 7 km² của xã Lương Sơn và gần 11 km² của phường Kỳ Sơn.

Sau điều chỉnh, thành phố Hà Nội có diện tích tự nhiên 3.399 km², quy mô dân số 8.808.582 người.

Tỉnh Phú Thọ còn 9.306 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người.

Theo Chính phủ, việc điều chỉnh không làm thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc của hai địa phương.

Cụ thể, Hà Nội có 126 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 51 phường và 75 xã. Trong đó, xã Ba Vì có diện tích 94 km², quy mô dân số 27.559 người; xã Yên Xuân có 97 km², 27.553 người.

Tỉnh Phú Thọ có 148 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 15 phường và 133 xã.

Chính phủ cũng cho biết việc điều chỉnh địa giới không làm thay đổi nguyên trạng trụ sở, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản được giữ ổn định.

Sau điều chỉnh, diện tích tự nhiên của Hà Nội tăng 1,19%, trong khi diện tích tự nhiên của Phú Thọ giảm 0,43%, tỷ lệ biến động không quá 20%. Vì vậy, không phải đánh giá tiêu chuẩn của thành phố và tỉnh.

Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và HĐND tại các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp. Kết quả, Hà Nội đạt tỷ lệ đồng thuận 94,9%, Phú Thọ đạt 97,1%.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: QH

Đề nghị rà soát, điều chỉnh các quy hoạch liên quan

Thay mặt cơ quan thẩm tra , Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa hai địa phương, đồng thời đánh giá trình tự, thủ tục lập đề án đáp ứng quy định pháp luật; hồ sơ đầy đủ, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Cơ quan thẩm tra lưu ý, sau khi Nghị quyết của Quốc hội có hiệu lực, chính quyền thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ cần khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Ủy ban cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã và công bố công khai, phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như việc xây dựng các đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính trong thời gian tới.

Trên cơ sở đó, cơ quan thẩm tra kiến nghị Quốc hội tán thành và thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.