Hà Nội có thể còn oi nóng nhiều ngày, bao giờ không khí lạnh mới trở lại?

Những ngày có thời tiết mát mẻ và buổi sáng se lạnh đúng kiểu mùa Thu đã tạm qua. Tuần này, Hà Nội lại bước vào những ngày khá nóng, nhiệt độ buổi trưa và chiều tăng cao.

Hà Nội có thể còn nóng trong nhiều ngày tới

Thời tiết ở Hà Nội đã lại nóng lên rõ rệt, nhiều lúc còn oi. Một số người đã viết trên mạng rằng buổi đêm lại phải bật điều hòa mới ngủ được.

Hôm nay, 12/10, Hà Nội vẫn nhiều nắng, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa và chiều là khoảng 32 - 33oC. Đây chưa phải mức nắng nóng (ngưỡng 35oC) nhưng nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn vài độ C và ở ngoài trời vẫn khá nóng, oi bức.

Nhiệt độ ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 12/10. Ảnh: Ventusky, ICON.

Thời tiết ở Hà Nội có thể duy trì như thế này trong nhiều ngày tiếp theo, dù thỉnh thoảng có thể có mưa nhỏ rải rác nhưng nhìn chung là không đáng kể, chủ yếu vẫn là ban ngày có nắng và oi.

Bao giờ đợt không khí lạnh tiếp theo có thể về miền Bắc?

Theo một số mô hình dự báo quốc tế hiện tại, phải đến khoảng ngày 24 - 25/10 mới có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc, giúp "kéo" nhiệt độ xuống đáng kể.

Đây vẫn là dự báo khá xa nên thời điểm chính xác mà không khí lạnh về, cũng như cường độ và mức giảm nhiệt đều chưa chắc chắn. Nhưng khả năng có không khí lạnh vào khoảng 24 - 25/10 là khá cao vì một số mô hình lớn có dự báo tương tự nhau.

Dự báo của mô hình ECMWF (châu Âu) cho thấy không khí lạnh về miền Bắc vào khoảng ngày 24 - 25/10. Ảnh: Ventusky, ECMWF.

Còn trong những ngày nóng oi hiện tại, người dân nên uống nhiều nước, nếu có thể thì tránh ở ngoài nắng lâu vào những giờ nóng nhất trong ngày.