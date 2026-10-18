Hà Nội có nguồn lực tổng hợp thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh

Hà Nội đang phát huy hiệu quả lợi thế của một thị trường lớn, có cơ cấu kinh tế dịch vụ phát triển và khả năng kết nối với nhiều ngành kinh tế. (Ảnh: Linh Chi)

Động lực tăng trưởng của Thủ đô Hà Nội được hình thành từ sự đóng góp đồng thời của nhiều ngành, lĩnh vực, trong đó, dịch vụ tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Khu vực dịch vụ tăng 10,33%, đóng góp 6,79 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP.

Nhiều ngành đạt mức tăng cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 12,5%; khoa học và công nghệ tăng 11,86%; bán buôn, bán lẻ tăng 10,98%; vận tải, kho bãi tăng 10,68%. Lượng khách quốc tế trong 9 tháng tăng 25,7%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,6%.

Những con số này cho thấy, Hà Nội đang phát huy hiệu quả lợi thế của một thị trường lớn, có cơ cấu kinh tế dịch vụ phát triển và khả năng kết nối nhiều ngành kinh tế.

Sự khởi sắc của thương mại, du lịch, vận tải và các dịch vụ chuyên môn không chỉ đóng góp trực tiếp vào GRDP của Thủ đô mà còn mở rộng thị trường, tạo thêm cơ hội kinh doanh và việc làm.

Một động lực quan trọng khác là đầu tư phát triển hạ tầng. Trong 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tăng 30,3%. Việc triển khai các công trình chiến lược như đường Vành đai 4, các cầu qua sông Hồng, đường sắt đô thị và hệ thống giao thông kết nối tạo thêm dư địa cho hoạt động xây dựng, vận tải, sản xuất vật liệu và các dịch vụ hỗ trợ.

Hạ tầng đồng bộ sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí lưu thông và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Thủ đô trong dài hạn.

Khu vực công nghiệp cũng có đóng góp tích cực, với mức tăng 8,23% trong quý III/2026. Một số ngành như điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học, kim loại và phương tiện vận tải ghi nhận những diễn biến khả quan.

Cùng với đó, xuất khẩu 9 tháng tăng 9,3%, cho thấy hoạt động thương mại quốc tế tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.

TS. Nguyễn Minh Phong, Thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh tế, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận định, Hà Nội có nhiều dự án lớn, sử dụng những nguồn vốn khổng lồ của Nhà nước và tư nhân. Đây chính là một trong những nguồn lực quan trọng nhất và trực tiếp nhất đối với tăng trưởng kinh tế.

Bên cạnh nguồn lực đầu tư, Hà Nội còn có lợi thế từ Luật Thủ đô và một số cơ chế đặc thù vừa được thông qua. Đây là những cơ sở để thành phố vận dụng vào nhiều lĩnh vực, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến quy hoạch, cơ chế đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo TS. Nguyễn Minh Phong, việc vận dụng hiệu quả những cơ chế này sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ, tăng tốc triển khai các dự án, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Một động lực quan trọng khác là tiềm lực khoa học, công nghệ cùng nguồn lực tài chính phục vụ chuyển đổi số và phát triển các mô hình kinh doanh mới, đặc biệt là những mô hình kinh doanh gắn với du lịch, kinh tế ban đêm…

Cùng với đó, hệ thống doanh nghiệp và cộng đồng doanh nhân của Hà Nội có khả năng phát triển thương mại điện tử, các ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch, y tế, giáo dục và nhiều lĩnh vực khác.

“Sự kết hợp của các yếu tố trên sẽ tạo nên nguồn lực tổng hợp, thúc đẩy kinh tế Thủ đô phát triển nhanh”, TS. Nguyễn Minh Phong nhấn mạnh.