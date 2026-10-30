Hà Nội có mưa, trời mát mẻ, Nam bộ nắng nóng 34-35 độ C

Từ chiều 29-10 đến sáng 30-10, Hà Nội bắt đầu có mưa nhỏ, trời nhiều sương mù và mây do không khí lạnh. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia dự báo, thời tiết Nam bộ và Lâm Đồng trong những ngày tới bước vào giai đoạn chuyển mùa. Mưa vẫn duy trì về chiều và tối nhưng xu hướng giảm, khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng không cao.

Do tác động của gió mùa Đông Bắc tăng dần và gió mùa Tây Nam rút dần, đặc tính khô chiếm ưu thế, lượng mưa ở Nam bộ và Lâm Đồng từ tháng 11 có thể giảm so với tháng 9 và đầu tháng 10.

Trong 9-10 ngày tới, thời tiết Nam bộ thiên về ít mưa, nhiều nắng. Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển mùa thường vẫn xuất hiện những cơn mưa lớn cực đoan, cục bộ.

Tại Hà Nội, một số khu vực đã có mưa rải rác, giúp nền nhiệt giảm, sáng sớm còn 24-25 độ C, cao nhất trong ngày chỉ khoảng 29-30 độ C.

Theo các chuyên gia khí tượng, sang đầu tháng 11, có thể xuất hiện một đợt không khí lạnh tại Bắc bộ.

Tại Trung bộ, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, nhiều nơi từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã có mưa rào. Lượng mưa đo tại Bà Nà (TP Đà Nẵng) là 97,4mm, Hòa Thịnh (Đắk Lắk) 94mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 106,1mm. Cùng thời gian, Đầm Hà (Quảng Ninh) ghi nhận 86,4mm, hồ Long Mỹ (Gia Lai) 84mm.

Trung tâm dự báo từ sáng đến đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nam bộ và Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào 15-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Tại đồng bằng Bắc bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, mưa rào 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.