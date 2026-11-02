Hà Nội có mưa rào và dông chiều nay, cảnh báo lốc, sét, mưa đá

Ảnh minh họa: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Theo bản tin phát đi đầu giờ chiều ngày 2/11 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, qua ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết, mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Phù Đổng, Thuận An, Long Biên của Hà Nội.

Vùng mây này có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng. Trong 3 giờ tới, mây đối lưu gây mưa rào và dông cho các phường, xã: Thư Lâm, Đông Anh, Việt Hưng và các khu vực khác của thành phố.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đêm nay (2/11) và ngày mai (3/11), tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ chiều tối nay (2/11) có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ đêm 3/11 đến ngày 11/11, Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Tuy nhiên, từ khoảng đêm 5/11 đến ngày 9/11, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác trở lại, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh từ khoảng ngày 8/11 đến 11/11 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa từ khoảng ngày 9/11 cũng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 4/11 đến 7/11, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày 2/11 TP Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ, cao nhất 29 - 31 độ. Có mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 28 - 31 độ. Có mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ; cao nhất 29 - 32 độ. Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, riêng khu vực Việt Bắc cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Thanh Hóa đến Huế: Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, cao nhất 29 - 32 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Cao nguyên Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ, cao nhất 28 - 31 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. TP HCM: Nhiệt độ thấp nhất 24 - 26 độ, cao nhất 31 - 33 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3.