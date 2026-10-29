Hà Nội có mưa dông, nhiệt độ giảm dần

Từ chiều tối 29 đến sáng 30-10, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, trời mát. Ảnh: Bảo Châu

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, tối 29-10, mưa rào và dông có khả năng xuất hiện tại các xã, phường: Bát Tràng, Gia Lâm, Long Biên, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Tương Mai, Bạch Mai, Bồ Đề, Hồng Hà, Hoàn Kiếm, Đại Xuyên, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Ứng Hòa, sau đó lan sang các địa bàn lân cận.

Đêm 29 và sáng 30-10, Hà Nội mưa rào rải rác, có nơi có dông. Lượng mưa phổ biến khoảng 5mm, riêng phía Nam thành phố khoảng 5-15mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình, nguy hiểm đến tính mạng người dân.

Trưa và chiều 30-10, Hà Nội nhiều mây, ít mưa; trời mát, nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm và phía Bắc thành phố 30-32 độ C; phía Nam và phía Tây 29-31 độ C.

Về diễn biến những ngày tới, ngày 31-10 và 1-11, Hà Nội có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ C. Khoảng ngày 2-11, ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, thành phố có mưa rải rác, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất giảm còn khoảng 30 độ C. Ngày 3 và 4-11, Hà Nội không mưa, ngày nắng.

Từ khoảng chiều 5 đến ngày 8-11, không khí lạnh tăng cường trở lại, kết hợp hội tụ gió trên cao, Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ có xu hướng giảm, đến ngày 7 và 8-11, thấp nhất khoảng 22 độ C, cao nhất 28-29 độ C.