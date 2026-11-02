Hà Nội có khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City hơn 460 ha

Dự án nằm giữa Vành đai 3 (kết nối trực tiếp cầu Thăng Long) và Vành đai 3,5 (kết nối cầu Thượng Cát), thuộc địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh.

Khu vực triển khai có quy mô hơn 465 ha, trong đó khu vực nghiên cứu dự án khoảng 375 ha, còn lại là diện tích đường Võ Văn Kiệt (Vành đai 3), tỉnh lộ 23 và mặt nước sông Thiếp (không thuộc phạm vi đầu tư).

Theo quyết định, dự án sẽ dành khoảng 43 ha đất xây nhà ở liền kề tái định cư và hơn 4,3 ha xây chung cư tái định cư, nhà ở công vụ. Hơn 15 ha được dành để phát triển nhà ở xã hội.

Tổng diện tích sàn nhà ở toàn khu dự kiến hơn 5,5 triệu m2, trong đó nhà ở tái định cư và công vụ chiếm hơn 40%, nhà ở thương mại chiếm khoảng 38%, còn lại là nhà xã hội. Quy mô dân số dự kiến khoảng 97.500 người. Tổng vốn đầu tư dự án gần 99.800 tỷ đồng, tiến độ triển khai đến 2032.

KĐT đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City vừa được TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư

Dự án do liên danh 5 nhà đầu tư thực hiện gồm Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico), Công ty CP Tập đoàn Sunshine, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain, Công ty CP Thái Nam Land và Công ty CP Bất động sản Potamos.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng thúc đẩy chiến lược tái thiết Thủ đô, mở rộng không gian đô thị mới theo mô hình phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD). Đại diện liên danh cho biết quỹ đất dành cho cây xanh, mặt nước và hạ tầng giao thông chiếm trên 50% tổng diện tích dự án, đưa chỉ tiêu cây xanh bình quân đạt khoảng 8 m2 một người.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu liên danh chủ đầu tư ưu tiên xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu vực tái định cư và hoàn thiện đồng bộ trường học, chợ, y tế, văn hóa. Nhà đầu tư và địa phương cần xây dựng phương án bảo đảm sinh kế, chuyển đổi nghề nghiệp, việc làm cho người dân có đất bị thu hồi.

Hà Nội xác định các khu đô thị đa mục tiêu là một trong những cực tăng trưởng quan trọng của Thủ đô trong tương lai. Thành phố cũng định hướng dành 40-50% quỹ nhà tại đây để tái định cư.

Hiện tại, 4 khu đô thị đa mục tiêu đang được triển khai tại Thủ đô. Ngoài dự án do liên danh Handico thực hiện, Hà Nội còn có khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm (khoảng 696 ha), dự án tại xã Bình Minh và Tam Hưng (hơn 600 ha) và tại phường Lĩnh Nam (gần 170 ha).