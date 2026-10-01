Hà Nội có hơn 153 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội phát động ra quân tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, tháng 5/2026. (Ảnh: HSS)

Thống kê Hà Nội cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục được thành phố Hà Nội tổ chức thực hiện hiệu quả. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ngày càng được mở rộng.

Cơ quan này dẫn số liệu từ báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho thấy, tính đến hết tháng 9 năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn Thủ đô đạt 96,48% dân số với 8,693 triệu người tham gia, tăng 5,48% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa: nhandan.vn

Toàn thành phố cũng có 2,735 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm 48,28% lực lượng trong độ tuổi lao động, tăng 18,93% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó là 153,4 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm 3,73% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 16,15%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 2,646 triệu người, chiếm 47% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 18,38%.

Tổng số tiền thu từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 68,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,66% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 69,7 nghìn tỷ đồng, tăng 6,75%, trong đó, chi lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng là 38,5 nghìn tỷ đồng; chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 24,5 nghìn tỷ đồng.

Thống kê mới nhất của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho thấy, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, việc triển khai các nghị quyết đặc thù của Hội đồng nhân dân Thành phố mang lại hiệu quả cao. Chính sách đã hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho 151.584 người, với kinh phí là 57,1 tỷ đồng.

Trong năm 2026, theo kế hoạch được thành phố giao, mục tiêu đặt ra là nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của Hà Nội lên 96,25% dân số. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt 49% lực lượng lao động; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 4%. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 46,5% lực lượng lao động.