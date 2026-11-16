Hà Nội có hơn 1.000 xe buýt điện và sử dụng năng lượng xanh

Từ đầu năm 2026 đến ngày 16/11/2026 Hà Nội đã đưa vào hoạt động 568 xe buýt điện trên 34 tuyến buýt. (Ảnh: THU THUỶ)

Theo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, trong tổng số 1.051 xe buýt sử dụng năng lượng xanh hiện nay có 912 xe buýt điện và 139 xe buýt sử dụng khí nén thiên nhiên (CNG). Kết quả này cao hơn mục tiêu đề ra cho năm 2026 (23%) và năm 2027 (39%) tại Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 28/5/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về triển khai Đề án phát triển hệ thống giao thông vận tải công cộng bằng xe buýt sử dụng điện và năng lượng xanh, việc chuyển đổi phương tiện đang được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thân thiện môi trường.

Đáng chú ý, trong số 11 đơn vị vận tải buýt đang hoạt động trên địa bàn, đã có 3 đơn vị hoàn thành chuyển đổi 100% phương tiện sang xe buýt điện, gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ vận tải sinh thái VinBus, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh và Công ty cổ phần Ô tô vận tải Hà Tây.

Cùng với các doanh nghiệp này, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đang tích cực triển khai thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel bằng phương tiện chạy điện. Tính đến hết tháng 10/2026, Transerco đã đưa 375 xe buýt điện vào hoạt động trên 24 tuyến.

Các doanh nghiệp đang tích cực triển khai thay thế xe buýt sử dụng nhiên liệu diesel bằng phương tiện chạy điện. (Ảnh: THU THỦY)

Đầu tháng 11/2026, doanh nghiệp tiếp tục đưa thêm 31 xe vào khai thác trên 3 tuyến, gồm: tuyến số 03B (Bến xe Nước Ngầm-Giang Biên, Long Biên), tuyến số 28 (Bến xe Nước Ngầm-Đông Ngạc-Trường đại học Mỏ-Địa chất) và tuyến số 100 (Long Biên-Đặng Xá, Gia Lâm).

Đồng thời, Transerco điều chỉnh biểu đồ vận hành tuyến số 100 phù hợp với đặc thù khai thác xe buýt điện, bảo đảm hoạt động vận tải ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2026, Hà Nội tiếp tục chuyển đổi phương tiện trên 13 tuyến buýt với 161 xe. Trong đó, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội thực hiện chuyển đổi trên 12 tuyến, Công ty cổ phần Vận tải Newway thực hiện trên 1 tuyến.

Như vậy, đến hết năm 2026, thành phố dự kiến có 77/129 tuyến buýt sử dụng phương tiện điện và năng lượng xanh, gồm 67 tuyến xe buýt điện và 10 tuyến xe buýt CNG, với tổng số 1.212 phương tiện (1.073 xe điện và 139 xe CNG). Tỷ lệ phương tiện sử dụng năng lượng xanh dự kiến đạt 60,9%, vượt mục tiêu 54% đặt ra cho năm 2028 tại Kế hoạch số 149/KH-UBND.

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi, thành phố Hà Nội đã ban hành các cơ chế hỗ trợ tài chính nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đầu tư.

Cụ thể, theo Nghị quyết số 37/2025/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố và Quyết định số 71/2026/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố, ngân sách thành phố hỗ trợ 70% tiền lãi vay ngân hàng hoặc Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trong thời gian tối đa 10 năm.

Chính sách hỗ trợ được áp dụng không chỉ đối với hoạt động đầu tư mua sắm phương tiện mà còn bao gồm đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ chuyển đổi năng lượng như trạm biến áp, trạm sạc và trạm nạp khí.

Theo Giám đốc Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội Thái Hồ Phương, việc đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch, đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng và triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp là giải pháp quan trọng để Hà Nội thực hiện mục tiêu phát triển giao thông công cộng xanh, bền vững. Qua đó, góp phần giảm phát thải, cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thủ đô.

Việc phát triển xe buýt điện và phương tiện sử dụng năng lượng sạch được xem là một trong những giải pháp căn cơ nhằm giảm lượng khí thải từ hoạt động giao thông, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng.