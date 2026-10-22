Hà Nội cơ giới hóa thu gom rác: Giảm sức người, tăng năng suất

Hà Nội chính thức triển khai mạng lưới 100 điểm phân loại và thu hồi chất thải tái chế (nhà HUB), phủ từ vành đai 2 vào khu vực trung tâm thành phố, do Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội (URENCO) vận hành nhằm giải quyết áp lực về công tác vệ sinh môi trường tại các khu vực nội đô - nơi có mật độ dân cư cao.

Mỗi nhà HUB có 3 ngăn phân loại giấy, nhựa, vỏ lon nhôm và 1 ngăn dành cho pin nguy hại. Hệ thống đồng thời tích hợp mã QR và xác định vị trí trên bản đồ số thời gian thực.

Hà Nội chính thức triển khai mạng lưới 100 điểm phân loại và thu hồi chất thải tái chế.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Tổng Giám đốc URENCO, cho biết mạng lưới 100 nhà HUB sẽ tiến tới được công khai trên bản đồ số để người dân dễ dàng tra cứu điểm thu hồi gần nhất. Người dân có thể quét mã QR tích điểm, trong khi hệ thống ghi nhận mức độ đầy của các điểm theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp chủ động điều xe thu gom.

Mô hình này sẽ được duy trì lâu dài nhằm hình thành thói quen phân loại cho người dân và giảm chi phí ngân sách thành phố dành cho công tác xử lý rác.

Cùng với việc phát triển hạ tầng thu hồi chất thải tái chế, URENCO cũng đổi mới hoạt động thu gom thông qua việc đưa xe điện hai bánh và ba bánh chuyên dụng vào vận hành. Với thiết kế nhỏ gọn, khả năng di chuyển linh hoạt và kiểm soát nước rỉ rác tốt hơn, các phương tiện này giúp nâng năng suất thu gom từ 20-30%.

Việc sử dụng phương tiện điện cũng hướng tới yêu cầu thực hiện vùng phát thải thấp tại Hà Nội, đặc biệt ở các phường trung tâm, nơi mật độ giao thông cao và không gian dành cho hoạt động thu gom còn hạn chế.

Tại Talkshow “Một giờ với những người làm đẹp thành phố” tổ chức ngày 22/10, bà Nguyễn Thúy Hằng, Phó Giám đốc URENCO - Chi nhánh Hoàn Kiếm, cho biết phường Hoàn Kiếm, nơi tập trung đông khách du lịch và có nhiều tuyến phố nhỏ, việc duy trì vệ sinh môi trường đòi hỏi lực lượng công nhân phải thường xuyên di chuyển, thu gom lượng rác phát sinh trong ngày. Trong điều kiện không gian thu gom hạn chế, việc sử dụng các phương tiện cồng kềnh hoặc đẩy những thùng rác lớn, nặng có thể làm tăng công sức lao động.

"Đơn vị đang đẩy mạnh ứng dụng phương tiện cơ giới nhằm giảm sức lao động thủ công, nhất là đối với công nhân nữ", bà Hằng nhấn mạnh.

Xe điện được ứng dụng để giúp công nhân đi lại thuận tiện, không gây ảnh hưởng đến phát thải.

Chia sẻ thêm, bà Hằng cho biết doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, đồng thời duy trì nhiều hoạt động chăm lo đời sống người lao động. Thu nhập bình quân tại chi nhánh đạt khoảng 13 triệu đồng/người/tháng.

Công ty tổ chức khám sức khỏe hằng năm, khám bổ sung đối với lao động làm công việc nặng nhọc, trong đó có các nội dung tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho lao động nữ. Công đoàn cũng phối hợp xây dựng nhà nghỉ để công nhân có nơi nghỉ ngơi giữa ca hoặc lưu trú khi nhà xa.

Tuy nhiên, theo bà Hằng, việc tuyển dụng lao động mới hiện gặp nhiều khó khăn do tính chất công việc nặng nhọc, thường xuyên phải làm đêm. Vì vậy, chi nhánh đang đẩy mạnh ứng dụng phương tiện cơ giới, trong đó có xe điện ba bánh, nhằm giảm sức lao động thủ công, nhất là đối với công nhân nữ.

Theo bà Hằng, lao động nữ hiện chiếm hơn 60% tổng số công nhân tại chi nhánh và giữ vai trò nòng cốt trong hoạt động của đơn vị. Vì vậy, đầu tư trang thiết bị và đổi mới phương thức sản xuất được xác định là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời cải thiện điều kiện lao động.

Bên cạnh đó, đơn vị đang thí điểm xe điện ba bánh để thu gom rác, hướng tới giảm các điểm tập kết, trung chuyển trên đường phố. Giải pháp này xuất phát từ đặc điểm địa bàn Hoàn Kiếm với nhiều tuyến phố nhỏ, ngõ hẹp và mật độ giao thông cao. Các điểm tập kết cùng phương tiện thu gom cồng kềnh có thể ảnh hưởng đến giao thông, trong khi yêu cầu duy trì vệ sinh vẫn phải được bảo đảm thường xuyên.

Qua quá trình triển khai bước đầu, việc sử dụng xe đạp điện và thí điểm xe điện ba bánh đã mang lại những hiệu quả tích cực. Các điểm tập kết rác được giảm bớt, lượng rác phát sinh đột xuất được thu gom nhanh hơn, góp phần cải thiện cảnh quan đường phố.