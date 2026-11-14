Hà Nội có gần 6.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 30 ngày

Thời điểm cuối năm, nhu cầu tổ chức liên hoan, gặp mặt, tổng kết của các cơ quan, doanh nghiệp, gia đình và bạn bè tăng cao. Đây cũng là giai đoạn tình hình trật tự, an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là nguy cơ người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia rồi vẫn tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh minh họa.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn vào hai khung thời gian buổi trưa và buổi tối hằng ngày. Tùy tình hình thực tế và đặc điểm từng tuyến, địa bàn, lực lượng chức năng cũng có thể tổ chức kiểm tra vào buổi sáng khi thấy cần thiết.

Hoạt động kiểm soát được triển khai thường xuyên, liên tục, tập trung phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc xử lý được thực hiện trên tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người vi phạm là ai hay giữ chức vụ gì.

Mục tiêu của đợt tăng cường kiểm tra không chỉ dừng lại ở việc phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm mà quan trọng hơn là chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông từ sớm, từ xa, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Theo thống kê của Cục CSGT, từ ngày 15/10 đến 13/11/2026, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 54.857 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tăng 3.671 trường hợp, tương đương 7,17% so với 30 ngày liền kề trước đó.

Một số địa phương ghi nhận số trường hợp vi phạm bị phát hiện, xử lý ở mức cao. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với 15.232 trường hợp; Hà Nội có 5.982 trường hợp; Bắc Ninh có 4.248 trường hợp; Hải Phòng có 2.530 trường hợp và Phú Thọ có 2.145 trường hợp.

Những con số trên cho thấy tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia vẫn còn đáng lo ngại. Đáng chú ý, số trường hợp vi phạm tăng so với tháng trước đó, đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì và tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý, nhất là trong những tháng cuối năm.

Cục CSGT khuyến cáo, người dân khi tham gia các buổi liên hoan, gặp mặt, tổng kết cuối năm cần chủ động lựa chọn phương tiện di chuyển phù hợp. Trường hợp đã sử dụng rượu, bia, tuyệt đối không điều khiển ô tô, xe máy và các phương tiện tham gia giao thông.