Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, làm sao để di chuyển thuận lợi?

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công, ảnh hưởng đến việc đi lại. Lực lượng CSGT đang phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nhằm hạn chế ùn tắc.

Ngày 24/10, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, thành phố hiện có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công.

Các vị trí rào chắn chủ yếu phục vụ thi công công trình hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Đáng chú ý, nhiều vị trí nằm trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là vào giờ cao điểm.

Cụ thể, dự án hầm chui Cổ Linh có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và đường Cổ Linh, phục vụ thi công hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di dời hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có 2 vị trí rào chắn trên đường Trần Khánh Dư và đê Nguyễn Khoái.

Đối với dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, hoạt động thi công ảnh hưởng đến giao thông trên đường Âu Cơ, đoạn từ số 17 Âu Cơ đến nút giao Âu Cơ - Nghi Tàm, và đường Trường Sa, khu vực gần cầu Ngũ Huyện Khê.

Tại dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các vị trí rào chắn tập trung ở nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh và nút giao La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ. Đây đều là những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, cần được tổ chức giao thông phù hợp với tình hình thực tế.

Hà Nội hiện có 62 vị trí rào chắn tại 11 dự án trọng điểm, ảnh hưởng đến giao thông. Lực lượng chức năng đang rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông. (Ảnh minh hoạ)

Đại diện Phòng CSGT cho biết, lực lượng chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc và tạo điều kiện để hoạt động thi công diễn ra an toàn theo phương án được phê duyệt.

Trong quá trình triển khai, những bất cập phát sinh tại các vị trí rào chắn sẽ được lực lượng CSGT ghi nhận, trao đổi với đơn vị quản lý và nhà thầu để có giải pháp xử lý phù hợp.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.

Khi đi qua khu vực công trường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý các điểm thu hẹp làn đường và vị trí phương tiện thi công ra vào. Người tham gia giao thông cần chấp hành hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng chức năng; không tự ý đi vào khu vực rào chắn, đi ngược chiều hoặc chuyển hướng đột ngột gây mất an toàn.