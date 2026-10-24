Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, CSGT khuyến cáo người dân chủ động lộ trình

Ngày 24/10, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hiện nay nhiều dự án giao thông, đường sắt đô thị, thoát nước và xử lý nước thải đang được triển khai đồng loạt trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh mục tiêu hoàn thiện hạ tầng, việc rào chắn, thu hẹp mặt đường tại các công trường cũng tạo áp lực lên giao thông, nhất là tại những tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội đến ngày 22/10/2026, thành phố có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công. Các vị trí phân bố tại nhiều khu vực, từ nội đô đến các tuyến đường vành đai, đường dẫn cầu và trục giao thông cửa ngõ.

Dự án cầu vượt Vành đai 1 qua Liễu Giai.

Tại khu vực phía Đông thành phố, dự án hầm chui Cổ Linh có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và đường Cổ Linh, phục vụ thi công hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường. Một số đoạn trên đường Đàm Quang Trung dự kiến duy trì rào chắn đến ngày 30/4/2027. Trong khi đó, dự án sửa chữa cầu vượt trung tâm Quốc lộ 5 có 4 vị trí rào chắn.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có 2 vị trí rào chắn trên đường Trần Khánh Dư và đê Nguyễn Khoái. Với dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu, phạm vi ảnh hưởng đến giao thông nằm trên đường Âu Cơ, đoạn từ số 17 Âu Cơ đến nút giao Âu Cơ - Nghi Tàm, cùng đường Trường Sa, khu vực gần cầu Ngũ Huyện Khê. Theo kế hoạch, một số vị trí rào chắn thuộc dự án cầu Tứ Liên kéo dài đến ngày 30/4/2027.

Tại tuyến kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, hoạt động thi công ảnh hưởng đến một phần đường Đỗ Mười theo hướng về cầu Thanh Trì và một đoạn đường trên cao. Các vị trí chiếm dụng một phần mặt đường, làn dừng khẩn cấp khiến không gian lưu thông bị thu hẹp, đòi hỏi người điều khiển phương tiện chú ý quan sát và tuân thủ phương án tổ chức giao thông.

Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị của Sở Xây dựng rà soát, đánh giá tiến độ giải quyết các điểm nghẽn ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Ở khu vực trung tâm, các dự án đường sắt đô thị tiếp tục tác động đến giao thông trên nhiều tuyến phố như Kim Mã, Cát Linh, Trần Hưng Đạo, Văn Cao và Đại lộ Thăng Long.

Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có các vị trí thi công tại khu vực Kim Mã qua nút giao Liễu Giai, khu vực Núi Trúc - Kim Mã, đường Cát Linh gần nút giao Giảng Võ và đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng.

Trong khi đó, dự án đường sắt đô thị số 5, đoạn Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, có các vị trí thi công trên đường Văn Cao và Đại lộ Thăng Long. Đáng chú ý, một đoạn từ Km3+009 đến Km3+704 trên tuyến cao tốc cũng nằm trong phạm vi triển khai dự án.

Tại khu vực thực hiện dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các vị trí rào chắn tập trung ở nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh và La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ. Đây là những khu vực có mật độ phương tiện cao, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc khi mặt đường bị thu hẹp hoặc phương án lưu thông phải điều chỉnh.

Trên Đại lộ Thăng Long, dự án nút giao đường 3,5 có các vị trí thi công tại đường Hoàng Tùng, hai đường gom và các phần đường cao tốc. Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cũng có nhiều vị trí rào chắn tại khu vực đường Trần Phú, Trịnh Đình Cửu, dọc bờ trái sông Lừ, đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài và phố Hà Kế Tấn.

Đáng chú ý, tại khu vực đầu cầu Thăng Long, phía xã Vĩnh Thanh, dự án lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe có phương án rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh, trên chiều dài khoảng 150m. Phương tiện được tổ chức lưu thông hai chiều trên phần đường còn lại gồm 3 làn xe.

Người tham gia giao thông cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng khi di chuyển qua các khu vực thi công.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông trước khi di chuyển. Người tham gia giao thông nên cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian đi lại, nhất là vào khung giờ cao điểm.

Khi đi qua khu vực công trường, người điều khiển phương tiện cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý các vị trí thu hẹp làn đường và nơi phương tiện thi công ra vào. Việc chấp hành hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng chức năng cũng là yêu cầu quan trọng để phòng ngừa va chạm.

Người dân không tự ý đi vào khu vực rào chắn, đi ngược chiều hoặc chuyển hướng đột ngột gây mất an toàn và cản trở các phương tiện khác.

Theo Phòng CSGT, quá trình thi công các công trình hạ tầng khó tránh khỏi những bất tiện nhất định đối với hoạt động đi lại hằng ngày. Vì vậy, sự chủ động của người dân trong lựa chọn lộ trình, cùng với việc chấp hành hướng dẫn phân luồng và nhường nhịn khi tham gia giao thông, sẽ góp phần giảm áp lực tại các khu vực công trường.