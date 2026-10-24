Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, CSGT khuyến cáo chọn lộ trình tránh nguy cơ ùn tắc

Ngày 24/10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, cập nhật phương án tổ chức giao thông, điều tiết tại những khu vực có dự án hạ tầng giao thông, đường sắt đô thị, thoát nước và xử lý nước thải đang xây dựng.

Dự án cầu vượt Vành đai 1 qua nút giao Nguyễn Chí Thanh.

Theo đó, tính đến ngày 22/10, TP có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công. Nhiều khu vực nằm trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng lưu thông, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ví dụ như, tại khu vực phía Đông thành phố, dự án hầm chui Cổ Linh có 6 vị trí rào chắn trên đường Đàm Quang Trung và Cổ Linh, phục vụ thi công hầm kín, hầm hở, trạm bơm, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và mở rộng mặt đường.

Một số đoạn trên đường Đàm Quang Trung dự kiến rào chắn đến ngày 30/4/2027. Dự án sửa chữa cầu vượt trung tâm quốc lộ 5 có 4 điểm rào chắn.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có hai vị trí rào chắn trên đường Trần Khánh Dư và đê Nguyễn Khoái.

Dự án cầu vượt Vành đai 1 qua nút giao Liễu Giai.

Dự án cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu ảnh hưởng đến giao thông trên đường Âu Cơ, khu vực từ số 17 Âu Cơ đến nút giao Âu Cơ - Nghi Tàm và đường Trường Sa, đoạn gần cầu Ngũ Huyện Khê. Thời gian rào chắn theo kế hoạch tại các vị trí thuộc dự án cầu Tứ Liên kéo dài đến ngày 30/4/2027.

Trên tuyến kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường Vành đai 3, hoạt động thi công ảnh hưởng đến một phần đường Đỗ Mười theo hướng về cầu Thanh Trì và một đoạn đường trên cao. Các vị trí rào chắn chiếm dụng một phần mặt đường, làn dừng khẩn cấp, khiến không gian lưu thông của phương tiện bị thu hẹp.

Ngoài ra, các công trình đường sắt đô thị tiếp tục ảnh hưởng đến giao thông trên những tuyến phố như: Kim Mã, Cát Linh, Trần Hưng Đạo, Văn Cao và Đại lộ Thăng Long. Dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội có các vị trí rào chắn tại khu vực Kim Mã qua nút giao Liễu Giai, khu vực Núi Trúc - Kim Mã, đường Cát Linh gần nút giao Giảng Võ và đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Bình Trọng.

Một đoạn đang thi công tại khu vực đầu cầu phía Bắc cầu Thăng Long.

Dự án đường sắt đô thị số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc, có các vị trí thi công trên đường Văn Cao và Đại lộ Thăng Long, trong đó có đoạn từ Km 3+009 - Km 3+704 trên tuyến cao tốc.

Tại dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, các vị trí rào chắn tập trung ở nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh và La Thành - Láng Hạ - Giảng Võ. Đây đều là những khu vực có lưu lượng phương tiện lớn, đòi hỏi việc tổ chức giao thông phải được triển khai phù hợp với thực tế.

Hay như Đại lộ Thăng Long, dự án nút giao đường 3,5 có các vị trí thi công tại đường Hoàng Tùng, hai đường gom và các phần đường cao tốc. Bên cạnh đó, dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá có nhiều vị trí rào chắn tại khu vực đường Trần Phú, Trịnh Đình Cửu, dọc bờ trái sông Lừ, đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài và phố Hà Kế Tấn.

Các vị trí nơi có công trình thi công đều được CSGT phân luồng.

CSGT Hà Nội đặt ra yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc; đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan để hoạt động thi công diễn ra an toàn, đúng phương án.

Bên cạnh đó, công tác rà soát, nắm tình hình, hướng dẫn và điều tiết phương tiện được chú trọng tại những khu vực có nguy cơ ùn tắc, nhất là trong khung giờ cao điểm và khi phương án phân luồng có sự điều chỉnh.

Tại một số vị trí, trong thời gian thi công, việc rào chắn, thu hẹp mặt đường hoặc điều chỉnh hướng lưu thông khó tránh khỏi những bất tiện nhất định đối với hoạt động đi lại, sinh hoạt hằng ngày.

Cảnh sát tuần tra đảm bảo trật tự ATGT dọc các tuyến đường trọng điểm.

Phòng CSGT khuyến cáo, người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; có thể chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.

Khi đi qua các công trường, tài xế cần giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, chú ý các điểm thu hẹp làn đường, vị trí phương tiện thi công ra vào; chấp hành hệ thống biển báo, đèn tín hiệu, vạch kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Không tự ý đi vào khu vực rào chắn, đi ngược chiều hoặc chuyển hướng đột ngột gây mất an toàn và cản trở các phương tiện khác.