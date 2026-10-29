Hà Nội có 3.544 sản phẩm OCOP được công nhận
Sau hơn 7 năm triển khai, chương trình OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn Thủ đô. Hà Nội hiện dẫn đầu cả nước với 3.544 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó, có 18 sản phẩm đạt 5 sao, góp phần nâng tầm giá trị nông sản, làng nghề và đặc sản địa phương, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-co-3-544-san-pham-ocop-duoc-cong-nhan-1763313.html