Hà Nội chuyển từ hỗ trợ trước mắt sang tạo sinh kế lâu dài

Thông qua Quỹ “Vì người nghèo”, nguồn lực xã hội được kết nối, chuyển hóa thành những hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm niềm tin và cơ hội để mỗi gia đình vững bước trên hành trình vượt khó.

Trao sinh kế, mở thêm cơ hội vươn lên

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm hỗ trợ chiếc xe máy, bà Nguyễn Thị Bạch Quỳnh, Tổ dân phố Đức Giang 2, không giấu được xúc động. Với gia đình bà, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn có thêm cơ hội tăng thu nhập, chăm lo cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Bạch Quỳnh, Tổ dân phố Đức Giang 2 (thứ ba từ trái sang) nhận chiếc xe máy điện trị giá 26 triệu đồng từ lãnh đạo phường Việt Hưng trao tặng. Ảnh: B.Duy

“Đây không chỉ là món quà có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn. Gia đình tôi cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, sẻ chia của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư. Đó là động lực để chúng tôi thêm niềm tin, quyết tâm vượt khó, nỗ lực lao động và vươn lên bằng chính sức mình”, bà Quỳnh chia sẻ.

Cùng được tiếp sức, em Phạm Thị Bích Ngọc, Tổ dân phố Giang Biên 1, phường Việt Hưng, vui mừng khi nhận chiếc xe đạp mới - món quà em mong ước từ lâu. Ngọc chia sẻ, gia đình em có ba chị em, bố mẹ đều là công nhân, điều kiện kinh tế còn hạn chế. Chiếc xe đạp mới này là món quà ý nghĩa, giúp em đi học thuận tiện hơn, đồng thời tiếp thêm động lực để em cố gắng học tập, đáp lại sự quan tâm của địa phương và cộng đồng.

Những câu chuyện như gia đình bà Quỳnh, em Ngọc cho thấy ý nghĩa thiết thực của công tác chăm lo an sinh xã hội: Hỗ trợ đúng hoàn cảnh, đáp ứng nhu cầu cụ thể, không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo thêm điều kiện để ổn định cuộc sống lâu dài.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Việt Hưng Nguyễn Trường Giang, trong 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” phường đã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng từ sự đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ nguồn quỹ, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trích hơn 575 triệu đồng hỗ trợ các hoạt động nhân đạo, chăm lo người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người lao động, gia đình chính sách, người có công và những trường hợp cần trợ giúp.

“Chúng tôi xác định chăm lo an sinh xã hội không chỉ là hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn, mà còn là trao gửi niềm tin, tiếp thêm động lực để mỗi người vững vàng hơn trong cuộc sống”, ông Nguyễn Trường Giang chia sẻ.

Kết nối nguồn lực, chăm lo người yếu thế

Trong Tháng cao điểm chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2026, nhiều hoạt động nghĩa tình đang được triển khai tại các xã, phường trên địa bàn Thủ đô. Qua đó, truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái tiếp tục được phát huy, kết nối những tấm lòng nhân ái với các gia đình, cá nhân đang cần được sẻ chia.

Tại xã Ngọc Hồi, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” vận động được, trong lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, xã đã trao hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho một hộ gia đình tại thôn Phúc Am; tặng xe đạp điện cho một học sinh ở thôn Phương Nhị và hỗ trợ dụng cụ sinh hoạt cho một hộ gia đình tại thôn Nguyệt Áng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi trao tặng xe đạp điện đến cháu Nguyễn Tùng Lân. Ảnh: PV

Trong đó, cháu Nguyễn Tùng Lân, thôn Phương Nhị, thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, được xã trao tặng xe đạp điện để đi học. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn xã Ngọc Hồi Phạm Phương Thảo cho biết, mẹ cháu Lân mất sớm, bố mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải đi viện. Do chưa có phương tiện đi học, cháu hiện phải đi nhờ bạn. Chiếc xe đạp điện được trao tặng sẽ giúp cháu thuận tiện hơn trong việc đến trường, đồng thời có thêm điều kiện đi lại để chăm lo cho bố ở viện.

Còn tại xã Đan Phượng, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã trao hỗ trợ xây, sửa nhà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 8 xe máy điện và 3 máy tính cho các hộ khó khăn trên địa bàn.

Những hỗ trợ thiết thực tại các địa phương đang góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, huy động sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong chăm lo đời sống nhân dân, hướng tới mục tiêu giảm nghèo bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và phương tiện sản xuất cho các địa phương. Ảnh: Quang Thái

Những năm qua, Hà Nội luôn quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người yếu thế. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, công tác vận động, chăm lo người nghèo đạt nhiều kết quả thiết thực. Thủ đô hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Trung ương.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, từ sau Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” năm 2025 đến tháng 10-2026, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố đã vận động, tiếp nhận trên 116 tỷ đồng; quỹ cấp xã, phường vận động, tiếp nhận trên 126 tỷ đồng.

Từ nguồn lực này, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 1.325 nhà Đại đoàn kết; trao phương tiện sinh kế, phương tiện đi lại; hỗ trợ khám, chữa bệnh, học tập và hàng nghìn suất quà cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp lễ, Tết.

Mỗi sự hỗ trợ mang một ý nghĩa thiết thực: ngôi nhà Đại đoàn kết giúp gia đình an cư; phương tiện sinh kế mở thêm cơ hội tạo việc làm, tăng thu nhập; hỗ trợ học tập tiếp sức cho trẻ em đến trường. Đằng sau những phần quà, công trình và phương tiện được trao là sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng, cùng niềm tin để người khó khăn nỗ lực vươn lên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai và Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn rao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết và phương tiện sản xuất cho các địa phương. Ảnh: Quang Thái

Chia sẻ tại Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, sự phát triển của Thủ đô không chỉ được thể hiện qua thành tựu kinh tế hay những công trình hiện đại, mà còn ở chất lượng cuộc sống của nhân dân và sự quan tâm, sẻ chia đối với những người còn khó khăn.

Thông điệp ấy cũng là định hướng xuyên suốt trong công tác an sinh xã hội của thành phố: phát triển phải gắn với chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm những người yếu thế được quan tâm, hỗ trợ và có cơ hội vươn lên.

Từ các chương trình vận động Quỹ “Vì người nghèo” đến những hoạt động trao sinh kế, hỗ trợ nhà ở, học tập và chăm sóc sức khỏe tại cơ sở, nguồn lực xã hội đang được chuyển hóa thành những hỗ trợ cụ thể, gần gũi với nhu cầu của người dân. Khi sự giúp đỡ không dừng ở món quà trước mắt mà tạo thêm điều kiện để mỗi người tự tin lao động, học tập, ổn định cuộc sống, giá trị của công tác an sinh càng được phát huy.