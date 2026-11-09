Hà Nội chuyển rét, người dân mặc áo ấm, áo mưa kín mít khi ra đường

Sáng 9/11, không khí lạnh tràn về khiến thời tiết Hà Nội chuyển rét, kèm mưa và gió lạnh. Người dân ra đường phải mặc thêm áo ấm, sử dụng áo mưa để chống chọi với thời tiết giá lạnh đầu mùa.

Ghi nhận tại Hà Nội sáng 9/11, ngay từ đầu giờ sáng, nhiều tuyến đường xuất hiện mưa, gió lạnh khiến không khí trở nên rét buốt. Người dân khi di chuyển trên đường đều mặc thêm áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ và mang theo áo mưa để giữ ấm.

Nhiệt độ tại Hà Nội có thời điểm xuống khoảng 17-18 độ C. Thời tiết chuyển lạnh đột ngột, kết hợp với mưa khiến việc đi lại, đặc biệt đối với những người phải di chuyển bằng xe máy, trở nên vất vả hơn.

Dưới những cơn mưa, dòng phương tiện di chuyển trên đường trong trang phục áo mưa, áo khoác kín mít.

Nhiều người đi làm, đưa con đến trường trong sáng nay phải mặc thêm nhiều lớp áo, đồng thời che chắn kín mặt cho trẻ để tránh gió lạnh khi di chuyển trên đường.

Có thời điểm mưa đã ngớt, người dân vẫn tiếp tục mặc áo mưa để chắn gió lạnh khi di chuyển trên đường.

Người dân co ro đi bộ trong thời tiết mưa rét, gió lạnh tại Hà Nội sáng 9/11.

Cơ quan khí tượng cho biết, sáng 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, hầu khắp khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo trong ngày 9/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, trời rét. Từ đêm 9/11, TP Huế chuyển lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.