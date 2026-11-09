Hà Nội chuyển rét, mưa giông bao trùm nhiều khu vực

Trong sáng nay, mưa giông có xu hướng mở rộng ra nhiều phường, xã, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này khi di chuyển và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Phụ huynh đưa con đến lớp trong điều kiện mưa to và gió giật mạnh, đầu giờ sáng 9/11. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Thời tiết mưa rét trong ngày đầu tuần khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, giao thông trên nhiều tuyến đường hướng về trung tâm thành phố trở nên ùn ứ trong giờ cao điểm. Ảnh: Phan Phương - TTXVN

Thời tiết mưa rét trong ngày đầu tuần khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, giao thông trên nhiều tuyến đường hướng về trung tâm thành phố trở nên ùn ứ trong giờ cao điểm. Ảnh: Phan Phương - TTXVN