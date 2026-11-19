Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, ô đất CT3 thuộc Dự án xây dựng khu nhà ở X2, trước đây thuộc phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, nay là phường Lĩnh Nam, được điều chỉnh mục đích sử dụng thành đất xây dựng nhà ở xã hội. Diện tích đất được giao là 2.598 m², thuộc nhóm đất ở tại đô thị.

Về hình thức sử dụng đất, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, nhưng chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(Ảnh minh họa)

Thời hạn sử dụng đất được xác định đến hết ngày 10/3/2064, tương ứng 50 năm kể từ ngày UBND Thành phố ban hành quyết định giao đất lần đầu vào năm 2014. Đối với người mua căn hộ, chủ sở hữu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định; thời hạn sở hữu đối với diện tích căn hộ và phần diện tích đất sử dụng chung thuộc diện được xác định ổn định lâu dài.

Việc điều chỉnh được thực hiện sau khi UBND TP Hà Nội chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khu nhà ở X2 tại Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 30/3/2026. Tiếp đó, ngày 18/6/2026, UBND phường Lĩnh Nam có văn bản chấp thuận điều chỉnh bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình.

Theo thông tin được công bố trước đó, tòa CT3 tại khu nhà ở X2 dự kiến cung cấp khoảng 225 căn hộ, với tổng mức đầu tư khoảng 409,1 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến vào quý II/2029. Như vậy, việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất là một bước pháp lý quan trọng để triển khai phương án phát triển nhà ở xã hội tại ô đất này.

UBND Thành phố giao HANDICO phối hợp với các sở, ngành và UBND phường Lĩnh Nam hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đất đai, nghĩa vụ tài chính, giấy phép xây dựng và các điều kiện triển khai dự án. Đồng thời, chủ đầu tư phải bảo đảm việc sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích, tuân thủ quy định về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Việc chuyển đổi công năng ô đất CT3 góp phần bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội tại khu vực phía Nam Hà Nội, trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, đất đai và thủ tục đầu tư nhằm tăng nguồn cung nhà ở phù hợp với khả năng chi trả của người dân.