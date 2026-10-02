Hà Nội chuyển mục đích hơn 6.100m² đất để xây dựng UDIC Riverside 2

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Theo Quyết định số 5275/QĐ-UBND, khu đất được chuyển mục đích sử dụng do Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công ty TNHH một thành viên quản lý, sử dụng.

Diện tích 6.140,6m² nói trên thuộc khu A, nằm ngoài chỉ giới mở đường, trong tổng diện tích khu đất 7.243,4m². Sau khi chuyển mục đích sử dụng, khu đất được sử dụng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng tổ hợp công trình hỗn hợp nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng kết hợp dịch vụ - UDIC Riverside 2.

Dự án đã được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 11-2025 và được Hội đồng thành viên UDIC phê duyệt dự án đầu tư vào tháng 4-2026.

Theo quyết định của UBND thành phố, thời hạn sử dụng đất đối với chủ đầu tư là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Người mua nhà ở tại dự án được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Ngoài phần diện tích được chuyển mục đích sử dụng, khu đất còn 1.102,8m² thuộc khu B, nằm trong chỉ giới mở đường theo quy hoạch. Phần diện tích này không được xây dựng các hạng mục công trình mà sử dụng tạm thời làm lối đi vào dự án.

Chủ đầu tư có trách nhiệm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật trên phần đất này cùng với quá trình triển khai dự án. Sau khi hoàn thành, toàn bộ diện tích 1.102,8m² sẽ được bàn giao không bồi hoàn cho UBND phường Vĩnh Hưng quản lý theo quy hoạch.

Vị trí, ranh giới khu đất thực hiện dự án được xác định theo bản vẽ mặt bằng tổng thể tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan chức năng chấp thuận.

UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về đất đai, tài chính và những trách nhiệm đã được xác định tại quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan trước khi triển khai dự án theo quy định.

Chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, ranh giới được giao; cập nhật những biến động liên quan vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.