Hà Nội chuyển mục đích gần 1,5 ha đất cho công ty con của Tập đoàn Hòa Phát

Cụ thể, Hà Nội đã có Quyết định số 5023 về việc cho Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hoà Phát (thành viên của Tập đoàn Hoà Phát) chuyển mục đích sử dụng 14.969 m2 đất tại phường Yên Sở, thành phố Hà Nội để thực hiện Dự án xây dựng Công trình hỗn hợp.

Khu đất rộng 14.969 m2 đất tại phường Yên Sở của Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hoà Phát.

Theo Quyết định Hà Nội cho Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hoà Phát chuyển mục đích sử dụng 14.969 m2 đất tại phường Yên Sở (do Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hoà Phát đang quản lý, sử dụng. Dự án được thực hiện theo Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của UBND thành phố Hà Nội (gồm 02 nhà đầu tư Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hoà Phát và Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hoà Phát).

Theo Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất thì khu đất sẽ thực hiện Dự án xây dựng Công trình hỗn hợp (dịch vụ thương mại, công cộng, văn phòng, nhà ở) và nhà trẻ. Trong tổng số 14.969 m2 đất có: 13.469 m2 đất để xây dựng công trình hỗn hợp văn phòng, thương mại, nhà ở. Hình thức giao đất đối với khu đất trên là nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất. Chủ đầu tư được sử dụng đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND Thành phố ký quyết định, đối với người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

Dự án nằm sát đường vành đai 3 hướng về phía cầu Thanh Trì.

Thành phố cũng giao UBND phường Yên Sở quản lý theo quy định đối với 2.101 m2 đất (gồm: 18 m2 đất nằm trong diện tích 14.987 m2 đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quyết định nêu rõ Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hoà Phát có trách nhiệm hoàn toàn về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Nhà đầu tư ghi tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 2505/QĐ-UBND ngày 13/5/2026 của UBND Thành phố.

Cổng khu đất của Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hoà Phát vừa được chuyển đổi mục đích sử dụng. Theo tìm hiểu của phóng viên, dù chưa chính thức khởi công nhưng khu đất trên Hoà Phát dự kiến sẽ thực hiện dự án Mandarin Garden gồm 2 tòa chung cư, với khoảng 1.000 căn hộ.

Đầu tư, xây dựng các công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết, kết quả thẩm định thiết kế cơ sở và nội dung đã được UBND Thành phố quyết định chủ trương đầu tư. Quản lý, sử dụng diện tích đất được giao trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Không được chuyển đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND Thành phố chấp thuận.

Khu đất triển khai dự án nằm đối diện tòa nhà Hateco Yên Sở và bến xe Yên Sở sắp đi vào sử dụng.

Đồng thời Hà Nội cũng yêu cầu Trong thời hạn 12 tháng liên tục kể từ khi nhận bàn giao đất ngoài thực địa, Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hoà Phát và Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hoà Phát phải đưa đất vào sử dụng.

Theo ghi nhận của phóng viên phía trong khu đất có một số thiết bị đã được tập kết. Giá căn hộ dự kiến khoảng dưới 100 triệu/1 mét vuông tại dự án Mandarin Garden sau khi được triển khai.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa thì Công ty TNHH Chế tạo Kim loại Hoà Phát được gia hạn sử dụng đất 24 tháng, hết thời hạn được gia hạn mà chưa đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất không đúng nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này thì UBND Thành phố thu hồi đất mà không bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư vào đất còn lại.

Công ty TNHH Chế tạo kim loại Hòa Phát có tiền thân là Công ty TNHH Thiết bị phụ tùng Hòa Phát, thành lập tháng 8/1992 là một thành viên đầu tiên của tập đoàn Hòa Phát. Khởi đầu với lĩnh vực thiết bị xây dựng, khai thác mỏ, Công ty bắt đầu chuyển sang lĩnh vực kinh doanh thép từ năm 2017. Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị Hoà Phát cũng nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn Hoà Phát, được thành lập ngày 28/09/2001 tại Hà Nội với các lĩnh vực hoạt động chính gồm Đầu tư và xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các Khu công nghiệp để cho thuê lại, đầu tư và kinh doanh bất động sản và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp. Hiện