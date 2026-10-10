Hà Nội chuyển mùa, 5 món ngon mang trọn hương vị thu khiến thực khách không thể bỏ lỡ

Khi tiết trời Hà Nội dần dịu mát, ẩm thực theo mùa cũng trở thành điều được nhiều người mong đợi. Có món ngon quanh năm nhưng hấp dẫn hơn khi thưởng thức lúc trời se lạnh; cũng có thức quà chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian nhất định. Phở nóng, cốm làng Vòng, chả rươi, bánh trôi Tàu và sấu chín là những hương vị gợi nhớ mùa thu Thủ đô theo những cách rất riêng.

Phở nóng, lựa chọn quen thuộc trong ngày se lạnh

Một bát phở nóng với bánh phở mềm, thịt bò thái mỏng, nước dùng thơm và hành lá là lựa chọn quen thuộc của nhiều người khi Hà Nội chuyển mùa. Món ăn không quá cầu kỳ nhưng hấp dẫn nhờ sự hòa quyện giữa vị ngọt của nước dùng, hương thơm của gia vị và độ mềm của bánh phở.

Phở có thể thưởng thức quanh năm, song trong buổi sáng se lạnh, ngồi bên quán nhỏ và thưởng thức bát phở nghi ngút khói mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Đây cũng là một trải nghiệm ẩm thực gắn liền với nhịp sống thường ngày của người Hà Nội.

Cốm làng Vòng, thức quà mang hương lúa non

Nhắc đến mùa thu Hà Nội, cốm làng Vòng là thức quà khó bỏ qua. Những hạt cốm xanh non, dẻo mềm, có vị ngọt nhẹ và hương thơm dịu của lúa non từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc mỗi độ thu về.

Cốm tươi thường được thưởng thức trực tiếp để cảm nhận trọn vẹn hương vị tự nhiên. Từ nguyên liệu này, người Hà Nội còn chế biến thành nhiều món ăn như xôi cốm, chả cốm hay chè cốm. Mỗi món có cách kết hợp riêng nhưng đều gợi lên nét thanh nhẹ, tinh tế của ẩm thực mùa thu.

Với nhiều người, thưởng thức cốm trong những ngày trời dịu nắng không chỉ là trải nghiệm vị giác mà còn là cách cảm nhận không khí mùa thu Hà Nội.

Chả rươi, đặc sản được mong chờ mỗi độ giao mùa

Nếu cốm gợi vẻ thanh nhẹ thì chả rươi lại mang đến hương vị đậm đà hơn. Rươi là nguyên liệu theo mùa, thường được nhắc đến trong ẩm thực miền Bắc vào khoảng mùa thu và đầu đông.

Chả rươi hấp dẫn bởi sự kết hợp giữa rươi tươi, thịt lợn xay, trứng, hành hoa, thì là và vỏ quýt thái nhỏ. Vỏ quýt tạo hương thơm đặc trưng, góp phần cân bằng vị béo của món ăn.

Khi rán, miếng chả có lớp ngoài vàng ruộm, bên trong mềm và thơm. Món này thường được thưởng thức lúc còn nóng, ăn cùng rau sống, bún và nước chấm chua ngọt. Bởi nguyên liệu không có quanh năm, chả rươi thường trở thành món được nhiều thực khách tìm ăn khi vào mùa.

Bánh trôi Tàu, vị ngọt ấm giữa chiều Hà Nội

Những ngày trời se lạnh cũng là thời điểm các món ăn nóng trở nên hấp dẫn hơn. Trong đó, bánh trôi Tàu được nhiều người yêu thích nhờ lớp vỏ bột nếp dẻo mềm, phần nhân vừng đen hoặc đậu xanh và nước đường gừng nóng.

Khi thưởng thức, vị ngọt của nước đường hòa cùng hương gừng cay nhẹ, vị béo của nhân bánh và lạc rang tạo nên tổng thể hài hòa. Một số nơi còn thêm dừa nạo để tăng độ thơm và béo.

Không cần nguyên liệu cầu kỳ, một bát bánh trôi Tàu nóng hổi vẫn đủ mang đến cảm giác ấm áp trong buổi chiều cuối thu. Món ăn cũng gắn với hình ảnh những hàng quà nhỏ ven phố, nơi thực khách dừng chân khi tiết trời bắt đầu lạnh hơn.

Sấu chín, thức quà vặt chua ngọt đầy hấp dẫn

Sấu là loại quả quen thuộc trong đời sống ẩm thực Hà Nội. Nếu sấu xanh thường được dùng để nấu canh, pha nước giải khát thì sấu chín lại có cách thưởng thức riêng, với vị chua dịu hơn và phần thịt quả mang nét ngọt thanh.

Sấu chín có thể được ngâm đường hoặc chế biến thành món ăn vặt. Sấu dầm cùng muối, đường và một chút ớt là lựa chọn được nhiều người yêu thích nhờ sự kết hợp giữa vị chua, ngọt, mặn và cay.

Độ giòn của quả sấu hòa cùng gia vị tạo nên món quà vặt đơn giản nhưng dễ gợi nhớ. Giữa những hương vị thanh nhẹ của cốm, đậm đà của chả rươi hay ngọt ấm của bánh trôi Tàu, sấu chín đem đến một nét chấm phá thú vị cho bức tranh ẩm thực Hà Nội khi giao mùa.

Mỗi món ăn mang một sắc thái riêng, từ món nóng quen thuộc đến thức quà theo mùa. Cùng góp mặt trong những ngày thu, chúng không chỉ làm phong phú trải nghiệm ẩm thực mà còn góp phần tạo nên nét hấp dẫn rất riêng của Hà Nội.