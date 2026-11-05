Hà Nội chuyển hướng triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà tại buổi làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan về tình hình triển khai hệ thống HanoiTrace trên địa bàn Thủ đô.

Theo bà Hà, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành, đơn vị tư vấn đã tích cực xây dựng phương án, triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch của UBND thành phố. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả kiểm soát, cách tiếp cận trong thời gian tới cần được điều chỉnh theo hướng tập trung, thực chất hơn.

Thay vì dàn trải tuyên truyền, vận động đến từng hộ dân trong khi lực lượng kiểm soát còn hạn chế, thành phố sẽ tập trung xây dựng, công bố các tiêu chuẩn và mô hình chuẩn nhằm định hướng thị trường, dẫn dắt hoạt động sản xuất.

Công khai sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng

Về nhiệm vụ cụ thể, Phó Chủ tịch UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật chuyên môn. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hoàn thiện quy trình điện tử và nền tảng công nghệ dùng chung của thành phố.

Đáng chú ý, hai sở cần lựa chọn ít nhất 2 mô hình điểm, tập trung thiết lập hệ thống quy trình quản lý khép kín từ nguồn gốc đến thị trường. Việc triển khai phải bảo đảm kiểm soát đến cùng, gắn với phục vụ bữa ăn học đường tại các trường theo chỉ đạo của Sở Y tế.

Đây sẽ là những mô hình chuẩn để nhân rộng, dẫn dắt các mô hình khác trên địa bàn thành phố.

Đối với việc kết nối, công bố các chuỗi cung ứng đạt chuẩn, Sở Công Thương được giao chủ trì rà soát danh sách doanh nghiệp, đơn vị đã có hệ thống chuỗi cung ứng hoạt động độc lập, hiệu quả. Trên cơ sở đó, tổ chức trao đổi, thống nhất phương thức kết nối kỹ thuật và quyền lợi đi kèm.

Các hệ thống này sẽ được kết nối vào nền tảng Hà Nội Check, qua đó công khai, công nhận những sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng đến tận nơi nuôi trồng, tạo điều kiện để người tiêu dùng lựa chọn. Đồng thời, đây cũng là giải pháp tạo lợi thế cạnh tranh cho các đơn vị sản xuất, kinh doanh minh bạch, chuẩn bị cho lộ trình áp dụng yêu cầu bắt buộc từ năm 2027.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cũng yêu cầu các đơn vị tư vấn, cung cấp giải pháp kỹ thuật tích cực phối hợp, bảo đảm hệ thống liên thông, đồng bộ trên toàn địa bàn, hình thành nền tảng thống nhất, không chia cắt cục bộ.

Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức họp đánh giá kết quả triển khai sau một tháng, đồng thời xem xét kết quả hoạt động của các đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm. Nhấn mạnh đây là chương trình được Bí thư Thành ủy trực tiếp chỉ đạo, bà Hà yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan đề cao trách nhiệm, tập trung nguồn lực, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra.

Thí điểm truy xuất nguồn gốc từ chăn nuôi đến bàn ăn

Trước đó, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Dũng cho biết, theo phương án đề xuất, hệ thống dùng chung của thành phố sẽ tập trung kiểm soát chuỗi cung ứng thịt gia súc, gia cầm, trọng tâm là thịt lợn, từ chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển, phân phối đến tiêu thụ.

Quy mô thí điểm dự kiến gồm ít nhất 2 chuỗi liên kết hoàn chỉnh, 2 cơ sở chăn nuôi, 2 cơ sở giết mổ tập trung, 20 điểm bán và 5 bếp ăn tập thể tại 3-5 xã, phường.

Hệ thống hướng tới hình thành dữ liệu truy xuất thống nhất, liên thông, có khả năng kiểm chứng; hỗ trợ giám sát, cảnh báo rủi ro, truy xuất ngược, khoanh vùng và thu hồi sản phẩm khi xảy ra sự cố.

Trước đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại xã Trần Phú, làm việc với UBND xã và một cơ sở giết mổ; thu thập phiếu giao nhận, hồ sơ thực tế, rà soát quy trình vận hành, dữ liệu và các mắt xích trong chuỗi cung ứng. Kết quả khảo sát là cơ sở xây dựng quy trình mẫu và phương án triển khai đồng bộ.

Tập trung thiết lập hệ thống quy trình quản lý khép kín từ nguồn gốc đến thị trường (Ảnh: Hữu Thắng).

Về quy trình nghiệp vụ, hệ thống được thiết kế theo chuỗi truy xuất từ trang trại đến bàn ăn, bao gồm đăng ký, định danh cơ sở chăn nuôi; quản lý quá trình nuôi; xuất chuồng, vận chuyển; tiếp nhận, kiểm tra tại cơ sở giết mổ; kiểm soát giết mổ, tạo lô thịt; pha lóc, đóng gói, bảo quản; phân phối, tiếp nhận tại điểm bán và chế biến tại bếp ăn.

Các bước giao nhận phải được ghi nhận, xác nhận trên hệ thống, bảo đảm liên kết dữ liệu giữa lô hàng đầu vào và đầu ra.

Trong đó, khâu giết mổ được xác định là mắt xích trọng tâm do đây là công đoạn chuyển đổi từ động vật sống thành sản phẩm thịt, đồng thời kết nối nguồn cung đầu vào với các lô hàng đầu ra.

Về kiến trúc công nghệ, hệ thống dự kiến gồm nền tảng lõi dùng chung của thành phố, các giải pháp nghiệp vụ truy xuất của doanh nghiệp và lớp người dùng, cơ sở cung cấp dữ liệu, tra cứu.

Nền tảng lõi đảm nhiệm quản lý định danh, liên kết mã lô, tích hợp dữ liệu qua API, điều phối, giám sát, cảnh báo và truy xuất; đồng thời kết nối với Kho dữ liệu dùng chung, iHanoi và các hệ thống hiện có.

Giải pháp được định hướng tận dụng các nền tảng nghiệp vụ của doanh nghiệp, bảo đảm khả năng kết nối, đồng bộ dữ liệu và không phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất.