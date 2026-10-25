Hà Nội chuyển giao 97 tổ chức Đảng với gần 1.500 đảng viên về cơ sở

Chuyển giao 97 tổ chức Đảng, gồm 9 đảng bộ bộ phận và 88 chi bộ

Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng và đảng viên từ Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp TP Hà Nội về trực thuộc Đảng ủy các xã, phường.

Trong tổng số 97 tổ chức Đảng được chuyển giao có 9 đảng bộ bộ phận và 88 chi bộ, với tổng cộng 1.477 đảng viên. Đây là các tổ chức Đảng thuộc doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đang hoạt động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn cho biết, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, thành phố đã từng bước chuyển giao các tổ chức Đảng thuộc doanh nghiệp, đơn vị về trực thuộc Đảng ủy xã, phường.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Doãn Trung Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: HNM

Cụ thể, tháng 4/2025, Hà Nội chuyển giao 84 tổ chức Đảng với 8.749 đảng viên. Đến tháng 1/2026, thành phố tiếp tục chuyển giao 26 tổ chức Đảng thuộc doanh nghiệp nhà nước, với tổng số 13.402 đảng viên.

Đợt chuyển giao lần này tiếp tục mở rộng việc sắp xếp đầu mối tổ chức Đảng đối với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại khu công nghiệp, khu chế xuất, đưa các tổ chức Đảng về trực thuộc cấp ủy địa phương.

Theo ông Doãn Trung Tuấn, việc chuyển giao nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài nhà nước.

Việc đưa tổ chức Đảng về trực thuộc Đảng ủy xã, phường cũng tạo điều kiện gắn công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Địa phương tiếp nhận cần sớm ổn định tổ chức

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy UBND TP Hà Nội Doãn Trung Tuấn đề nghị các địa phương tiếp nhận quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức Đảng nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt và thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát.

Các địa phương cần tăng cường phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố, bảo đảm hoạt động của các tổ chức Đảng diễn ra liên tục, không bị gián đoạn; đồng thời gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Là một trong những địa phương tiếp nhận số lượng lớn tổ chức Đảng trong đợt này, xã Thiên Lộc tiếp nhận 2 đảng bộ và 21 chi bộ với tổng số 389 đảng viên thuộc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi cho biết, việc tiếp nhận không chỉ là thay đổi đầu mối trực thuộc mà còn đặt ra yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng.

Thời gian tới, Đảng ủy xã Thiên Lộc sẽ rà soát tình hình tổ chức, số lượng đảng viên, đội ngũ cấp ủy và hồ sơ liên quan; hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ xây dựng quy chế làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và phát triển đảng viên mới.

Địa phương cũng sẽ tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.