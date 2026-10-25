Hà Nội chuyển giao 97 tổ chức Đảng tại các khu công nghiệp về xã, phường

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: PV

Dự hội nghị có: Đồng chí Doãn Trung Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Tạ Thị Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Đảng ủy các xã, phường: Thiên Lộc, Quang Minh, Phúc Lợi, Đống Đa, Sóc Sơn, Tây Phương; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội…

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các quyết định chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên từ Đảng ủy Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội về trực thuộc Đảng ủy các xã, phường. Trong số 97 tổ chức Đảng được chuyển giao có 9 đảng bộ bộ phận và 88 chi bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Doãn Trung Tuấn cho biết: Thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy Hà Nội, tháng 4 - 2025, thành phố đã chuyển giao 84 tổ chức Đảng là các doanh nghiệp, đơn vị về phường xã với số lượng đảng viên là 8.749 đảng viên.

Tháng 1- 2026 vừa qua tiếp tục chuyển giao 26 tổ chức Đảng là các doanh nghiệp nhà nước về các phường xã với tổng số đảng viên chuyển giao là 13.402.

Tại hội nghị này, thành phố tiếp tục chuyển giao, tiếp nhận 97 tổ chức Đảng với 1.477 đảng viên thuộc các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn thành phố về trực thuộc Đảng ủy 10 xã, phường.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Doãn Trung Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Đồng chí nhấn mạnh, việc chuyển giao, tiếp nhận tổ chức Đảng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Theo đồng chí Doãn Trung Tuấn, việc đưa các tổ chức Đảng về trực thuộc Đảng ủy xã, phường tạo điều kiện gắn kết chặt chẽ hơn giữa công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phó Bí thư Đảng ủy UBND thành phố Doãn Trung Tuấn và Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi trao quyết định chuyển giao, tiếp nhận cho các tổ tổ chức đảng, chi bộ. Ảnh: PV

Đồng chí Doãn Trung Tuấn đề nghị các địa phương tiếp nhận tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức Đảng nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, thực hiện tốt công tác quản lý, phát triển đảng viên, kiểm tra, giám sát. Đồng thời, tăng cường phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội, bảo đảm hoạt động của các tổ chức Đảng không bị gián đoạn, gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trao quyết định chuyển giao, tiếp nhận các đảng bộ, chi bộ về xã Mê Linh. Ảnh: PV

Là địa phương tiếp nhận 2 đảng bộ và 21 chi bộ với 389 đảng viên thuộc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi cho biết, Đảng ủy xã xác định việc tiếp nhận các tổ chức Đảng không chỉ là thay đổi về đầu mối trực thuộc mà còn đặt ra yêu cầu mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Lộc Phùng Khải Lợi, đại diện các Đảng uỷ xã tiếp nhận tổ chức đảng phát biểu ý kiến. Ảnh: PV

Thời gian tới, Đảng ủy xã Thiên Lộc sẽ rà soát, nắm chắc tình hình tổ chức, số lượng đảng viên, đội ngũ cấp ủy và hồ sơ liên quan; hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ xây dựng quy chế làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và phát triển đảng viên mới. Cùng với đó, địa phương tăng cường phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đại diện các Ban Xây dựng Đảng phường, xã ký biên bản bàn giao. Ảnh: PV

Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Ryonan Electric Việt Nam Nguyễn Thị Huyền phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Đại diện các tổ chức Đảng được chuyển giao, Bí thư Chi bộ Công ty TNHH Ryonan Electric Việt Nam Nguyễn Thị Huyền bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghệ cao và khu công nghiệp thành phố Hà Nội trong thời gian qua; đồng thời khẳng định quyết tâm nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương.