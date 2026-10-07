Hà Nội chuyển động qua những khung hình

Du khách tham quan triển lãm “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21. Ảnh: THU HÀ

Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 - năm 2026 với chủ đề “Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân” khai mạc sáng 7-10 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2026).

Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi". Ảnh: ĐẶNG TÚ

Triển lãm do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp tổ chức.

Với gần 80 tác phẩm, phản ánh hoạt động của chính quyền từ thành phố đến cơ sở, những thay đổi trong phục vụ người dân, cùng diện mạo đô thị Hà Nội trong năm qua, triển lãm được chia thành 3 phần gồm “Kiến tạo chính quyền gần dân”, “Chuyển động từ cơ sở” và “Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới”.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức triển lãm “Hà Nội trong tôi” Nguyễn Thành Lợi nêu rõ, triển lãm ghi lại những dấu ấn, chuyển động của Thủ đô sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ba phần trưng bày phản ánh quá trình kiến tạo chính quyền gần dân, những thay đổi từ cơ sở và diện mạo Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Du khách tham quan triển lãm. Ảnh: ĐẶNG TÚ

Triển lãm “Hà Nội trong tôi” được tổ chức thường niên vào tháng 10, bắt đầu từ năm 2000. Sau 21 năm, triển lãm đã trở thành hoạt động nhiếp ảnh gắn với dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô, mỗi năm lựa chọn một chủ đề phản ánh những vấn đề, dấu mốc và diện mạo mới của Hà Nội.

Triển lãm diễn ra từ ngày 7 đến 12-10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; từ ngày 12 đến 21-10 tại Bảo tàng Hà Nội.