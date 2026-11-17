Tham gia Đoàn giám sát có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải, phụ trách lĩnh vực chuyển đổi số, Phó Trưởng đoàn giám sát; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thanh Mai.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì tiếp Đoàn giám sát.

Đánh giá đúng thực chất, không chạy theo thành tích

Phát biểu mở đầu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của thành phố Hà Nội. Thành phố đã xây dựng báo cáo chi tiết kèm hệ thống phụ lục số liệu tương đối đầy đủ, phản ánh cả kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Hồng Thái

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Đoàn giám sát đã trực tiếp khảo sát tại Điểm phục vụ hành chính công tại phường Hoàn Kiếm, kiểm tra quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, thời gian chờ đợi, việc sử dụng thiết bị, phần mềm và trao đổi với người dân đến thực hiện thủ tục. Qua khảo sát, Đoàn đánh giá, Hà Nội đã có bước tiến đáng ghi nhận trong cải cách hành chính và chuyển đổi số; tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời đánh giá cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Một trong những vấn đề được Phó Trưởng đoàn giám sát đặc biệt lưu ý là tính thực chất của dịch vụ công trực tuyến. Chuyển đổi số phải được đánh giá bằng hiệu quả thực chất, bằng việc người dân có thể tự thực hiện thủ tục thuận lợi hơn, giảm giấy tờ, giảm thời gian và chi phí hay không. Việc các bộ, ngành chưa mở quyền truy cập, chia sẻ dữ liệu hai chiều cũng đang ảnh hưởng đến quá trình giải quyết công việc tại địa phương.

Đối với hạ tầng công nghệ, Đoàn giám sát cũng đề nghị làm rõ tình trạng cán bộ cấp xã phải sử dụng nhiều phần mềm, đăng nhập nhiều tài khoản, trong khi chất lượng thiết bị chưa đồng đều. Những bất cập này không chỉ gây khó khăn cho cán bộ thực thi mà còn có nguy cơ làm giảm hiệu quả đầu tư và gây lãng phí nguồn lực.

Quang cảnh cuộc giám sát. Ảnh: Hồng Thái

Hà Nội chuyển từ đầu tư công nghệ sang giải quyết bài toán thực tiễn

Báo cáo với Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khẳng định, quan điểm xuyên suốt của thành phố trong triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW là chuyển từ tư duy làm khoa học, công nghệ, chuyển đổi số sang sử dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết các bài toán phát triển.

Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả trong chuyển đổi số, song quan điểm xuyên suốt của thành phố là phải thực chất, không chạy theo thành tích. Thực tế, việc cập nhật, tổng hợp số liệu còn những khó khăn; đội ngũ cán bộ ở cơ sở phải rất vất vả để hoàn thành các nhiệm vụ.

Theo đồng chí Trương Việt Dũng, chuyển đổi số có 70% là chuyển đổi quy trình, thay đổi phương thức quản trị và 30% là công nghệ. Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một quy trình phù hợp, giải quyết được những vấn đề cụ thể và tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Năm 2026, thành phố đã bố trí khoảng 9.090 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chiếm 4% tổng chi ngân sách địa phương. Đây là nguồn lực rất lớn, đòi hỏi công tác tổ chức thực hiện phải quyết liệt, hiệu quả.

Tuy nhiên, thành phố không lấy tỷ lệ giải ngân làm thước đo duy nhất để đánh giá kết quả. Có những nhiệm vụ không cần giải ngân nhưng vẫn hoàn thành.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng báo cáo với Đoàn giám sát. Ảnh: Hồng Thái

Một vấn đề khác là tránh số hóa tràn lan, mà xuất phát từ yêu cầu thực tế, từ bài toán cụ thể của từng lĩnh vực, từng cơ quan, đơn vị. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội đang tập trung xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu, đồng thời đề nghị các bộ, ngành quan tâm chia sẻ dữ liệu để địa phương có thể khai thác, phục vụ công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính.

Trong quá trình triển khai, Hà Nội cũng mong muốn Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế chia sẻ dữ liệu, phân định nhiệm vụ giữa các địa phương, tránh tình trạng nơi nào cũng đầu tư, triển khai những nội dung giống nhau, gây lãng phí nguồn lực. Đồng thời, có sự phân công rõ địa phương nào nghiên cứu, phát triển, địa phương nào tổ chức ứng dụng, sản xuất; đồng thời có cơ chế để Nhà nước trở thành khách hàng đầu tiên đối với những sản phẩm công nghệ phù hợp.

“Mục tiêu cuối cùng của chuyển đổi số không phải là có bao nhiêu phần mềm, bao nhiêu thiết bị hay đạt thứ hạng nào, mà là giải quyết được những vấn đề thực tiễn, giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Hà Nội sẽ tiếp tục kiên trì cách làm này, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo trong quá trình chuyển đổi số”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang phát biểu ý kiến tại cuộc giám sát. Ảnh: Hồng Thái

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phạm Tiến Luật giải trình thêm về tỷ lệ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Hồng Thái

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, lấy người dân làm trung tâm

Tại cuộc giám sát, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội Phạm Tiến Luật đã giải trình thêm về tỷ lệ người dân tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến và nhu cầu hỗ trợ tại các điểm tiếp nhận. Theo đó, việc thống kê hiện nay còn gặp khó khăn do các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính thuộc nhiều bộ, ngành, chưa phân biệt đầy đủ người dân tự thao tác hay có cán bộ hỗ trợ.

Đối với nhóm người cao tuổi, người yếu thế, người chưa thành thạo công nghệ, thành phố đang triển khai lực lượng hỗ trợ trực tiếp, kể cả đến tận nhà theo kế hoạch. Trung tâm có nhiều điểm tiếp nhận, bố trí cán bộ có chuyên môn công nghệ thông tin; đồng thời có đầy đủ các cán bộ chuyên môn tại đơn vị quản trị hệ thống để phối hợp với các bộ, ngành xử lý những vấn đề kỹ thuật…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thanh Mai phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Nguyễn Phương Thủy phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu kết luận nội dung giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải đánh giá cao sự chuẩn bị và tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn của thành phố Hà Nội. Đồng chí Trần Văn Khải cũng lưu ý, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà trước hết là câu chuyện con người, nhận thức và quy trình. Thành phố tiếp tục phát triển những mô hình hay, cách làm hiệu quả để tạo động lực, khơi dậy sự chủ động của đội ngũ cán bộ và người dân, tránh tình trạng chuyển đổi số trở thành áp lực hành chính.

Đoàn giám sát đề nghị UBND thành phố Hà Nội hoàn thiện báo cáo, bổ sung các số liệu và minh chứng. Qua đó, Đoàn có cơ sở tổng hợp, đánh giá chính xác kết quả thực hiện, đồng thời kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng, Hà Nội xác định tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Ảnh: Hồng Thái

Tiếp thu ý kiến của Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng khẳng định, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu, giải trình từng vấn đề, bổ sung các mô hình hay, cách làm hiệu quả và những kiến nghị cụ thể. Đồng chí mong muốn Đoàn giám sát tiếp tục chỉ rõ những hạn chế, để Hà Nội có cơ sở khắc phục, hoàn thiện và triển khai chuyển đổi số tốt hơn.

“Với nguồn lực, thể chế và nền tảng công nghệ đã được chuẩn bị, Hà Nội xác định cần tiếp tục nâng cao chất lượng thực thi, lấy hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo, từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt chuyển đổi số của Thủ đô”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng nhấn mạnh.