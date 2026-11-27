Ngày 27/11, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số, một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” và ra mắt Nền tảng đo lường, giám sát chuyển đổi số thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị.

Hơn 834.000 lượt người được phổ cập kỹ năng số

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, sau đợt cao điểm thực hiện Kế hoạch số 277/KH-UBND ngày 14/7/2026, thành phố hoàn thành 29/33 nhiệm vụ, đạt 87,9%. Khối xã, phường hoàn thành toàn bộ 8 nhiệm vụ được giao. Tiến độ triển khai được theo dõi trên hệ thống HanoiWork, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Hà Nội đã tích hợp 13 nguồn dữ liệu ưu tiên vào Kho dữ liệu dùng chung, cung cấp trực tuyến 100% trong tổng số 1.155 thủ tục hành chính dành cho doanh nghiệp. Từ ngày 14/7 đến 19/10, hơn 92% hồ sơ doanh nghiệp được nộp trực tuyến.

Trong lĩnh vực kinh tế số, hơn 323.000 đối tượng được hỗ trợ chuyển đổi số. Thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai tại 433 chợ dân sinh và 744 tuyến phố kinh doanh. Tại xã Đông Anh, 17 chợ được số hóa, mã QR thanh toán được triển khai tại 884 gian hàng. Xã Chuyên Mỹ thí điểm cấp hộ chiếu số cho 5 sản phẩm OCOP, giúp khách hàng tìm hiểu chất liệu, quy trình tạo tác thông qua mã QR.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Nền tảng đo lường và giám sát chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Sau một năm triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”, hơn 834.000 lượt người được phổ cập kỹ năng số với sự hỗ trợ của 5.467 Tổ chuyển đổi số cộng đồng. Toàn bộ 2.770 thôn, tổ dân phố đã thành lập nhóm cộng đồng số trên iHanoi, thu hút gần 500.000 người tham gia.

Chuyển đổi số phải tạo ra giá trị thực

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ thuật trong chuẩn hóa dữ liệu, đối chiếu từng thửa đất, cải tiến quy trình nhằm giúp người dân giảm thời gian đi lại, chờ đợi. Thành phố cũng biểu dương cán bộ xã, phường trực tiếp đến chợ, làng nghề, hỗ trợ tiểu thương, nghệ nhân quảng bá và bán sản phẩm trên môi trường số.

Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Trương Việt Dũng, kết quả chuyển đổi số không chỉ nằm ở những con số hay nền tảng được xây dựng, mà còn thể hiện qua sự tự tin của người cao tuổi khi tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến, niềm vui của người thợ làng nghề khi nhận đơn hàng từ xa và sự an tâm của phụ huynh khi có thêm thông tin về bữa ăn của con tại trường.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, bảo đảm sử dụng thống nhất trong toàn hệ thống. Các nhóm dữ liệu cần được công bố theo tiến độ hoàn thiện để tổ chức, cá nhân sớm khai thác, đồng thời nâng cao chất lượng dữ liệu tại các sở, ngành.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Năm 2027, Hà Nội sẽ chuyển trọng tâm từ tạo lập nền tảng, mở rộng độ phủ sang khai thác, vận hành và đo lường giá trị thực tế. Với chính quyền số, thành phố cần tăng cường liên thông dữ liệu, khắc phục tình trạng phần mềm rời rạc, đầu tư trùng lặp. Đặc biệt, phải giảm thao tác nhập liệu cho cán bộ cơ sở, ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo để phát hiện sớm, xử lý nhanh, chủ động phòng ngừa các vấn đề phát sinh.

Về kinh tế số, hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần được đo bằng mức tăng doanh thu, giảm chi phí và cải thiện năng suất lao động. Thành phố sẽ đẩy mạnh thương mại số dịp Tết Nguyên đán 2027, nghiên cứu cơ chế phiếu hỗ trợ công nghệ và thu hút các dự án kinh tế số có giá trị gia tăng cao.

Phong trào “Bình dân học vụ số” cũng cần chuyển mạnh sang thực hành, giúp người dân ứng dụng công nghệ trong học tập, lao động, kinh doanh và tự bảo vệ trên môi trường mạng. Người cao tuổi và những nhóm khó tiếp cận công nghệ cần được hỗ trợ phù hợp.

Đối với công tác quản lý, đánh giá, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu chuyển từ báo cáo hành chính sang điều hành bằng dữ liệu và kết quả thực tế. Các nền tảng đánh giá phải phục vụ trực tiếp công tác điều hành, không tạo thêm gánh nặng nhập liệu cho cơ sở.

Chỉ số chuyển đổi số (DTI) cần được sử dụng để nhận diện điểm nghẽn, xác định địa bàn cần hỗ trợ và phân bổ nguồn lực phù hợp, tránh chạy theo thứ hạng hoặc phê bình đơn vị đứng cuối. Hiệu quả phát triển và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp mới là thước đo cuối cùng.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị mỗi sở, ngành, xã, phường khi triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số phải trả lời rõ ba câu hỏi: “Chuyển đổi số để giải quyết vấn đề gì? Tạo ra giá trị gì đo đếm được? Người dân được giải quyết việc gì và thụ hưởng lợi ích gì?”.

Nhấn mạnh trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong kỷ nguyên mới, ông Trương Việt Dũng cho rằng niềm tự hào của Hà Nội không nằm ở số lượng nền tảng công nghệ được xây dựng, mà ở số người dân có cuộc sống tốt đẹp hơn, doanh nghiệp vươn xa hơn và bộ máy chính quyền ngày càng gần dân, hiểu dân, phục vụ nhân dân.

“Công nghệ và các giải pháp kỹ thuật có thể thay đổi theo thời gian, nhưng trách nhiệm của chính quyền đối với Thủ đô và Nhân dân là không thay đổi”, ông Trương Việt Dũng nhấn mạnh, đồng thời mong muốn công nghệ làm Hà Nội hiện đại hơn, tri thức giúp Thủ đô giàu mạnh hơn và tình người giữ Hà Nội mãi là nơi đáng sống, đáng yêu, đáng tự hào.

Tại hội nghị, UBND TP đã trao bằng khen cho 24 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số. Thành phố cũng ra mắt Hệ thống đo lường và giám sát chuyển đổi số, với mục tiêu đổi mới phương thức theo dõi, đo lường, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số, chuyển từ báo cáo thủ công sang quản lý, giám sát trên dữ liệu.