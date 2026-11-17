Ngày 17/11, Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm việc với UBND TP. Hà Nội về việc ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật trong chuyển đổi số theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Trước đó, đoàn đã khảo sát tại điểm phục vụ hành chính công phường Hoàn Kiếm, kiểm tra quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục, thời gian chờ, trang thiết bị và phần mềm; đồng thời trao đổi với người dân. Đoàn ghi nhận những chuyển biến trong cải cách hành chính, tinh thần phục vụ của cán bộ và mức độ hài lòng của người dân.

Tuy nhiên, đoàn cũng lưu ý cần đánh giá thực chất hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Người dân phải có thể tự thực hiện thủ tục thuận lợi hơn, giảm giấy tờ, thời gian và chi phí. Việc các bộ, ngành chưa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu hai chiều đang ảnh hưởng đến quá trình xử lý hồ sơ tại địa phương. Cán bộ cấp xã phải sử dụng nhiều phần mềm, tài khoản khác nhau; trang thiết bị giữa các nơi chưa đồng đều, có nguy cơ làm giảm hiệu quả đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, thành phố chuyển từ tư duy “làm khoa học công nghệ, chuyển đổi số” sang sử dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để giải quyết các bài toán phát triển. Hà Nội không chạy theo thành tích; việc cập nhật dữ liệu, báo cáo vẫn còn khó khăn, trong khi khối lượng công việc ở cơ sở lớn.

Theo ông Dũng, chuyển đổi số có 70% là thay đổi quy trình, phương thức quản lý và 30% là công nghệ. Công nghệ chỉ phát huy giá trị khi được đặt trong quy trình phù hợp và tạo ra hiệu quả thực tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu.

Năm 2026, Hà Nội bố trí khoảng 9.090 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương 4% tổng chi ngân sách địa phương. Thành phố không coi tỷ lệ giải ngân là thước đo duy nhất, bởi có nhiệm vụ hoàn thành nhưng chưa phát sinh giải ngân. Hà Nội cũng chủ trương không số hóa tràn lan mà tập trung xây dựng, kết nối cơ sở dữ liệu và đề nghị các bộ, ngành chia sẻ dữ liệu.

Thành phố kiến nghị Trung ương làm rõ cơ chế chia sẻ dữ liệu, phân định vai trò của địa phương trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và sản xuất công nghệ, tránh đầu tư trùng lặp. Đồng thời, cần có cơ chế để Nhà nước trở thành khách hàng đầu tiên đối với những sản phẩm công nghệ phù hợp.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội Phạm Tiến Luật cho biết, việc theo dõi tỷ lệ người dân tự thực hiện thủ tục trực tuyến còn khó khăn do hệ thống của các bộ, ngành chưa phân biệt rõ hồ sơ do người dân tự thao tác hay có cán bộ hỗ trợ. Với người cao tuổi, người yếu thế và người chưa thành thạo công nghệ, thành phố tổ chức hỗ trợ trực tiếp, trong đó có phương án đến tận nhà.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Trần Văn Khải nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà trước hết là con người, nhận thức và quy trình. Việc triển khai cần tránh tạo thêm áp lực hành chính, đồng thời phát huy các mô hình hiệu quả, khuyến khích cán bộ và người dân tham gia.

Đoàn giám sát đề nghị Hà Nội hoàn thiện báo cáo, bổ sung số liệu và minh chứng để đánh giá sát thực tế, từ đó kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành tháo gỡ những vướng mắc vượt thẩm quyền địa phương.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng tiếp thu ý kiến, cho biết thành phố sẽ bổ sung các nội dung giải trình, mô hình và kiến nghị. Hà Nội mong muốn đoàn giám sát chỉ rõ những hạn chế để tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.