Hà Nội chuyển 9 vụ vi phạm sang cơ quan điều tra trong tháng 9

Trong tháng 9/2026, Sở Công Thương - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai kiểm tra, xử lý các vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Theo tổng hợp, trong tháng, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử lý 430 vụ vi phạm. Trong đó, 9 vụ việc được chuyển cơ quan điều tra để tiếp tục xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Công tác xử lý vi phạm đạt kết quả đáng chú ý về tài chính. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp và tiền lãi đã nộp đạt 5 tỷ 555 triệu đồng.

Bên cạnh đó, số tiền thu từ bán hàng hóa vi phạm đạt 354 triệu đồng. Đây là số tiền thu được từ việc bán hàng hóa bị xử lý theo quy định sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan.

Kiểm soát viên thị trường Đội Quản lý thị trường số 25, Chi cục QLTT Hà Nội đang kiểm tra hàng hoá vi phạm

Đối với hàng hóa vi phạm, tổng trị giá hàng hóa bị tịch thu, buộc tiêu hủy và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả trong tháng 9 đạt 2 tỷ 823 triệu đồng.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, việc kiểm tra, xử lý được thực hiện trên cơ sở hồ sơ và tính chất của từng vụ việc. Những vụ việc có dấu hiệu cần tiếp tục xác minh, làm rõ được chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền; các trường hợp thuộc diện xử lý hành chính được thực hiện theo quy định.

Kết quả trên là một phần trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội trong tháng 9/2026, với Chi cục Quản lý thị trường là lực lượng chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng.

Thời gian tới, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường tiếp tục được triển khai nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh và quyền lợi của người tiêu dùng trên địa bàn Thành phố.