Hà Nội chuyển 1.710 hiệu trưởng, hiệu phó sang đứng lớp, vẫn thiếu 7.200 giáo viên

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, số cán bộ quản lý giáo dục của Hà Nội giảm từ 5.484 xuống 3.202 người, tương ứng 41,6%. Dù vậy, thành phố vẫn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức.

Sau sắp xếp, các cơ sở giáo dục xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách cấp học, phân hiệu, điểm trường; đồng thời hợp nhất quản trị về tổ chức, tài chính, tài sản, dữ liệu nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu chuyên môn theo từng cấp học và địa điểm.

Về tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học, ông Hiền cho biết việc thiếu chủ yếu mang tính cục bộ theo đầu sách, cơ sở và thời điểm, tập trung ở nhu cầu phát sinh, đăng ký bổ sung và độ trễ trong đối chiếu, điều phối nguồn sách.

Giáo viên Trường THPT Việt Đức trong giờ giáo dục địa phương.

Việc tổ chức bán trú được quản lý theo chuỗi, từ khảo sát nhu cầu, lựa chọn mô hình, nhà cung cấp đến kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, giao nhận, kiểm thực, lưu mẫu; đồng thời công khai thực đơn, định lượng, mức thu và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.

Thứ trưởng thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, ngành giáo dục thủ đô có nhiều thuận lợi nhưng cũng chịu áp lực lớn do số học sinh đông, tuyển sinh đầu cấp, thiếu trường lớp, thiếu giáo viên và tổ chức bữa ăn bán trú.

Liên quan bữa ăn bán trú, ông Thưởng nhấn mạnh “tiền kiểm là chính, chứ không phải hậu kiểm”. Nhà cung cấp phải đủ năng lực, điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ nấu ăn và phối hợp phù hợp với nhà trường.

“Nếu chúng ta chỉ thực hiện hậu kiểm, khi bữa ăn đã được đưa vào cơ thể các cháu thì sẽ hết sức nguy hiểm”, ông Thưởng lưu ý.

Về sắp xếp cơ sở giáo dục, ông Thưởng cho rằng các địa phương đã triển khai quyết liệt, nhanh chóng. Tuy nhiên, hoàn thành thủ tục sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, giảm biên chế chưa phải là kết thúc nhiệm vụ. Hiệu quả hoạt động, chất lượng quản lý và chất lượng dạy học mới là thước đo, do đó cần tiếp tục theo dõi, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Ông yêu cầu ngành giáo dục Hà Nội tiếp tục rà soát, thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho đội ngũ quản lý tiếp tục công tác; đồng thời không để việc sắp xếp ảnh hưởng đến nền nếp dạy học của giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục.