Hà Nội chuyển 1.710 hiệu trưởng, hiệu phó làm giáo viên

Thông tin được chia sẻ tại buổi làm việc của đoàn công tác Bộ GD-ĐT với ngành Giáo dục Hà Nội về công tác chuẩn bị, tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2026-2027.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, sau sắp xếp, thành phố đã giảm từ 2.356 cơ sở giáo dục còn 1.097 cơ sở, tương ứng giảm 53,4%.

Về bố trí đội ngũ, ngành Giáo dục Hà Nội sau sắp xếp đã cập nhật, rà soát theo từng cấp học, môn học và địa bàn. Hiện, trên địa bàn còn thiếu hơn 7.200 giáo viên so với định mức. Sau sắp xếp, thành phố đã chuyển 1.710 cán bộ quản lý sang làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.

Đối với cán bộ quản lý, sau triển khai sắp xếp giảm từ 5.484 người còn 3.202 người, tương ứng giảm 41,6%. Ngoài bố trí công tác ở các vị trí khác, thành phố cũng đã giải quyết chính sách các trường hợp cán bộ quản lý nghỉ chế độ, theo nguyện vọn cá nhân đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chia sẻ tại buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ GD-ĐT. Ảnh: Moet.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, ngành Giáo dục Thủ đô có nhiều thuận lợi, nhưng cũng rất nhiều áp lực. Đó là những áp lực của số học sinh lớn, tuyển sinh đầu cấp, áp lực thiếu trường, lớp mà chưa được đáp ứng, áp lực của thiếu giáo viên, tổ chức bữa ăn bán trú...

Về công tác sắp xếp các cơ sở giáo dục, ông Thưởng cho hay việc hoàn thành thủ tục sắp xếp tổ chức, giảm đầu mối, giảm biên chế chưa phải là kết thúc nhiệm vụ. Điều quan trọng hơn là phải có hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác quản lí và chất lượng dạy học làm thước đo. Vì vậy, cần phải tiếp tục theo dõi, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu ngành Giáo dục Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, rà soát, thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và tạo điều kiện cho đội ngũ quản lý tiếp tục công tác.

Đối với triển khai dạy, học trong các nhà trường, Thứ trưởng yêu cầu không để buông lỏng công tác quản lý và không để ảnh hưởng đến nền nếp dạy, học của giáo viên, học sinh và chất lượng giáo dục.

Trong bối cảnh mới, mô hình lớn hơn, ông Thưởng yêu cầu ngành Giáo dục Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu phục vụ chuyển đổi số và cơ sở hạ tầng vào quản trị trường học.