Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật từ ngày 21 đến 24/11 tại khu vực hồ Hoàn Kiếm và nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố, phục vụ miễn phí người dân và du khách.

Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa miễn phí, mở cửa di tích và miễn vé giao thông hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Trong hai ngày 21 và 22/11, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật tại ba sân khấu công cộng gồm Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực Tượng đài Cảm Tử và ngã tư Tràng Tiền Plaza - Hàng Khay. Các loại hình được giới thiệu đa dạng, từ kịch, múa rối, xiếc, cải lương, chèo đến nghệ thuật đương đại.

Điểm nhấn là chương trình diễu hành di sản, trình diễn nghệ thuật quanh hồ Hoàn Kiếm, tái hiện những giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa Hà Nội. Người dân, du khách cũng có thể thưởng thức các chương trình tại Nhà hát Kịch Hà Nội và Nhà hát Múa rối Thăng Long.

Bên cạnh biểu diễn nghệ thuật, khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm tổ chức không gian trải nghiệm làng nghề, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống như tranh Hàng Trống, gốm Bát Tràng, quạt Chàng Sơn, nón Chuông, tò he Xuân La. Ba biệt thự cổ trong khu vực được bố trí làm không gian trải nghiệm cổ phục, áo dài, trò chơi dân gian kết hợp công nghệ thực tế ảo.

Tối 22/11, chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật tại hồ Hoàn Kiếm kết hợp công nghệ 3D mapping, nhạc nước, laser và âm thanh vòm, tái hiện các giá trị lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội.

Song song với các hoạt động trên, Hà Nội miễn phí vé tham quan sáu di tích phố cổ trong hai ngày 23 và 24/11, gồm Đền Bạch Mã, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tại 22 Hàng Buồm, Ngôi nhà Di sản tại 87 Mã Mây, Di tích số 28 Hàng Buồm, Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội và Đình Kim Ngân.

Đặc biệt, ngày 24/11, thành phố miễn vé 129 tuyến xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy. Chính sách này nhằm khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng, tạo thuận lợi cho việc tham gia các hoạt động văn hóa.

Cùng ngày, chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, chương trình dự kiến có quy mô khoảng 50.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Để phục vụ sự kiện, thành phố triển khai phương án phân luồng giao thông, bố trí các điểm trông giữ xe miễn phí tại khu vực Mỹ Đình và khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp.

Chuỗi hoạt động được tổ chức nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách tiếp cận các giá trị văn hóa, di sản thông qua nhiều hình thức trải nghiệm khác nhau; đồng thời quảng bá hình ảnh Thủ đô và khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.