Hà Nội: Chung tay huy động hàng chục tỷ đồng chăm lo cho người nghèo và hoàn cảnh khó khăn

Mới đây, UBND phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” TP Hà Nội năm 2026, đồng thời tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh. Tại chương trình, Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ từ 160 tập thể, cá nhân với tổng số tiền hơn 77 tỷ đồng.

Xã Đoài Phương trao tặng bò cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh MTTQ TP Hà Nội

Đây là nguồn kinh phí quan trọng giúp thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động trợ giúp người nghèo, chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thực hiện hiệu quả các mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Nhấn mạnh về định hướng an sinh, bà Bùi Huyền Mai - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khẳng định, song hành với phát triển kinh tế, thành phố luôn đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống nhân dân để thành quả phát triển đến được với mọi người, mọi nhà.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, Mặt trận thành phố sẽ phối hợp kết nối các nguồn hỗ trợ đến đúng những hoàn cảnh cần trợ giúp, đồng thời tạo điều kiện để các tổ chức, doanh nghiệp theo dõi hiệu quả đóng góp, qua đó nâng cao tính thực chất và phát huy tốt hơn nguồn lực xã hội trong công tác giảm nghèo.

Trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 (diễn ra từ ngày 17/10 đến 18/11), Mặt trận cơ sở tại các địa phương đã đưa tinh thần sẻ chia thành những hành động cụ thể, bám sát nhu cầu thực tế của từng hộ dân.

Tại xã Sóc Sơn: Trong năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” của xã vận động được hơn 1,265 tỷ đồng, trích chi hơn 912 triệu đồng hỗ trợ các hộ khó khăn. Trong Tháng cao điểm năm nay, xã quyết định trích quỹ 270 triệu đồng để hỗ trợ xây mới 2 nhà đại đoàn kết, sửa chữa 1 nhà và trao 10 máy tính học tập cho các hộ cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn.

Tại xã Đoài Phương: Trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương vận động được hơn 608 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”, phối hợp rà soát và hỗ trợ xây mới, sửa chữa 7 nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 550 triệu đồng. Chương trình “Mẹ đỡ đầu” của xã cũng tiếp tục đồng hành cùng 23 trẻ mồ côi với kinh phí 144 triệu đồng; cuộc vận động Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt hơn 235 triệu đồng.

Tại phường Phú Thượng: Chương trình phát động Tháng cao điểm năm 2026 đã tiếp nhận hơn 116 triệu đồng đăng ký ủng hộ Quỹ. Trong 9 tháng qua, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã trao 1.659 suất quà Tết trị giá gần 1,4 tỷ đồng và vận động hơn 400 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”.

Tại phường Việt Hưng: Mặt trận phường yêu cầu các tổ dân phố rà soát kỹ hoàn cảnh từng hộ để đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh vận động Quỹ, địa phương khuyến khích hỗ trợ trực tiếp thông qua xây sửa nhà ở, tạo sinh kế, chăm lo y tế, học tập và nhận đỡ đầu thường xuyên các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Thực tiễn tại các địa phương cho thấy, bên cạnh việc trợ cấp cấp thiết, MTTQ các cấp đang hướng tới giải pháp giảm nghèo bền vững bằng việc kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ phương tiện sản xuất, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Việc rà soát đúng đối tượng, bảo đảm công khai, minh bạch trong tiếp nhận, quản lý và phân bổ nguồn lực đóng vai trò then chốt nhằm củng cố niềm tin của cộng đồng, tạo điểm tựa vững chắc để người dân tự tin vươn lên thoát nghèo.