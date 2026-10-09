Hà Nội: Chung tay gỡ những 'nút thắt' tuyến vành đai sau nhiều năm đình trệ

Tuyến đường vành đai 2,5 bắt đầu từ Khu đô thị mới Ciputra, kết thúc tại điểm giao cắt với Vành đai 3 (đoạn gần cầu Thanh Trì) với tổng chiều dài khoảng 19,64km, bề rộng quy hoạch 40-50m.

Dự án đường Vành đai 2,5 từng chậm tiến độ nhiều năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến tháng 5.2026, toàn bộ mặt bằng được bàn giao, tạo điều kiện để các đơn vị tăng tốc thi công.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại khu vực tuyến vành đai 2.5 đi qua phường Xuân Đỉnh, sau khi các cơ quan chức năng phường vào cuộc vận động người dân để bàn giao GPMB việc thực hiện tuyến đường đã diễn ra một cách nhanh chóng.

Đến nay đoạn đi qua phường Xuân Đỉnh đã cơ bản thông xe sau khi mặt đường được trải một lớp nhựa đường. Cảnh quan xung quanh như cây xanh, vỉa hè cũng đang được gấp rút hoàn thiện.

Tại tuyến 2.5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A trước đó công tác GPMB gặp nhiều khó khăn buộc lực lượng chức năng phải tiến hành cưỡng chế đối với một số trường hợp có biểu hiện chống đối.

Sau khi có mặt bằng sạch tuyến 2.5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A đã được đơn vị thi công hoàn thiện nhanh chóng với hạ tầng được bố trí đầy đủ và kết nối với các tuyến giao thông lân cận khác. Hiện người tham gia giao thông đã có thể di chuyển trên tuyến 2.5 đoạn Đầm Hồng - Quốc lộ 1A một cách thoải mái.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến vành đai 2.5 đi qua địa bàn phường Cầu Giấy trong những ngày này đang gấp rút được thực hiện. Đây là một trong những nút giao quan trọng của tuyến đường này.

Trên công trường nhiều máy móc thiết bị được nhà thầu huy động để thực hiện công tác thi công đẩy nhanh tiến độ theo yêu cầu của phía chủ đầu tư.

Việc gỡ bỏ nút giao và kết nối tuyến 2.5 với tuyến đường Cầu Giấy và Nguyễn Văn Huyên cho thấy dự án vành đai 2.5 đã tháo gỡ những nút thắt cuối cùng cho cả tuyến đường. Trao đổi với phóng viên một người dân cho biết để có thực hiện dự án sau nhiều năm đình trệ là một trong những "kỳ tích" của Hà Nội. Việc làm trên thể hiện tinh thần cả hệ thống chính trị chung tay giải bài toán cho hạ tầng và các dự án lớn đang "bất động" tại Hà Nội.

Có thể thấy với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp thành phố Hà Nội, công tác triển khai dự án, GPMB đến thi công được thực một cách bài bản nhanh chóng. Việc thông tuyến 2.5 trong thời gian tới được kỳ vọng giảm tải áp lực giao thông cho thành phố đồng thời mở ra hướng kết nối cho các dự án trọng điểm khác.