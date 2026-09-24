Hà Nội chung tay chăm lo Trung thu cho trẻ em

Từ các cơ quan chức năng, hệ thống Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cho tới từng cơ sở trợ giúp xã hội, tất cả đang khẩn trương dồn sức chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt là những mảnh đời yếu thế, khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, để các em đều được đón một mùa Tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp nghĩa tình.

Kết nối yêu thương từ những nhịp trống lân ngày hội

Trong không khí náo nức của mùa Trung thu, tại UBND xã Vân Đình, tiếng trống lân rộn ràng vang lên mở màn cho chương trình đầy ý nghĩa. Tại đây, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (trực thuộc Sở Y tế Hà Nội) phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm và Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo Ant Edu trao những suất học bổng cùng kinh phí hỗ trợ giá trị cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 95 em nhỏ đã được nhận hỗ trợ từ chương trình với tổng kinh phí hơn 567 triệu đồng.

Hoạt động trao hỗ trợ trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại xã Vân Đình của Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội. Ảnh: Phạm Ban

Chia sẻ về các hoạt động chăm lo cho trẻ em dịp Tết Trung thu, Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu xúc động bày tỏ: “Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, sự quan tâm và đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp có ý nghĩa hết sức thiết thực. Bên cạnh giá trị vật chất, đó còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em có thêm niềm tin vào tình yêu thương và sự sẻ chia. Chúng tôi luôn nỗ lực kết nối mọi nguồn lực xã hội để kịp thời tiếp sức, giúp các em vững bước đến trường, phát triển toàn diện”.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai chuỗi hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí lên tới hơn 1,16 tỷ đồng. Bên cạnh chương trình trọng điểm, Trung tâm còn tích cực tổ chức các đợt trao quà trực tiếp tại nhiều địa phương, trường học và cơ sở y tế từ giữa tháng 9.

Trao quà tặng trẻ em hoàn cảnh khó khăn tại Trường Mầm non Phú Lương. Ảnh: Phạm Ban

Chuỗi hoạt động nhân ái này không chỉ mang đến cho các em thiếu nhi một mùa trăng tròn ấm áp, đủ đầy mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm cộng đồng, tiếp thêm động lực để các em vượt khó vươn lên.

Xúc động chứng kiến niềm vui rạng rỡ của cô con gái nhỏ Lê Thu Hà khi được đón nhận các phần quà được trao ngay tại giường bệnh, chị Nguyễn Thị Oanh - người mẹ đang từng ngày cùng con kiên trì điều trị căn bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu tại Bệnh viện Nhi Hà Nội - chia sẻ: "Được sự quan tâm, yêu thương và giúp đỡ, chúng tôi cảm thấy rất biết ơn và ấm lòng. Sự đồng hành quý báu ấy không chỉ vơi bớt gánh nặng viện phí mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để tôi cùng con chiến đấu vượt qua bạo bệnh”.

Đặc biệt, công tác chăm lo cho trẻ em dịp Tết Trung thu năm 2026 tại Hà Nội không chỉ dừng lại ở các nguồn lực xã hội hóa mà được thực thi đồng bộ bằng các cơ chế, chính sách an sinh xã hội đặc thù của Thủ đô.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Đinh Hồng Phong, thực hiện Kế hoạch số 297/KH-UBND và Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, công tác thăm hỏi, tặng quà các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cấp thành phố và các bệnh viện chuyên chăm sóc, điều trị bệnh nhi đã được triển khai quyết liệt, bài bản và cơ bản hoàn tất đúng tiến độ.

Tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội. Ảnh: Mai Trang

Thành phố đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao quà tại Làng trẻ em Birla, Bệnh viện Nhi Hà Nội... Đồng thời, lãnh đạo Sở Y tế cùng các sở, ban, ngành cũng được ủy quyền tới thăm, chúc Tết thiếu nhi tại hàng loạt đơn vị bảo trợ xã hội.

Phó Giám đốc Đinh Hồng Phong nhấn mạnh: Với việc ban hành Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô tiếp tục được quan tâm, nâng mức hỗ trợ đáng kể. Mức quà tặng bằng tiền mặt là 1 triệu đồng/em/lần, mỗi dịp Tết Thiếu nhi và Tết Trung thu,dành riêng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi cả cha lẫn mẹ (con của người lao động hoặc người hưởng lương hưu đã mất) đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Không chỉ hỗ trợ cá nhân, Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố còn phân bổ mức quà cho các cơ sở trợ giúp xã hội công lập có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em cấp thành phố và bệnh viện chuyên chăm sóc, điều trị bệnh nhi; các cơ sở công lập cấp xã, phường (gồm tiền mặt và hiện vật quà).

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu trao kinh phí và quà cho các em . Ảnh: Phạm Ban

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động cấp thành phố chính là Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” được chuẩn bị công phu, dự kiến tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Đông Anh tối 25-9. Sự kiện quy tụ 1.500 thiếu nhi, trong đó ưu tiên đặc biệt cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ vượt khó vươn lên, mang đến cho các em một đêm hội cổ tích với múa lân sư rồng, rước đèn, phá cỗ và ngập tràn quà tặng.

Cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Để không một trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, tinh thần chăm lo Tết Trung thu đã lan tỏa sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị Thủ đô. Thực hiện chỉ đạo của thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 106/KH-MTTQ-BTT nhằm phân công cụ thể, phát huy tối đa thế mạnh của từng tổ chức thành viên.

Từ cấp thành phố đến cơ sở, chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số” được quán triệt xuyên suốt. Các đoàn thể đều có những phần việc rõ ràng: Hội Liên hiệp Phụ nữ đẩy mạnh chăm sóc trẻ mồ côi qua chương trình “Mẹ đỡ đầu”; Liên đoàn Lao động hướng về con công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, khu nhà trọ khó khăn; Đoàn Thanh niên phụ trách tổ chức sân chơi, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Cùng với đó, kinh phí từ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp cũng được trích kịp thời để hỗ trợ các đối tượng yếu thế.

Trong bức tranh chung ấm áp ấy, các tổ chức xã hội đặc thù như Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật thành phố Hà Nội đóng vai trò chiếc cầu nối vô cùng quan trọng. Hội đã chủ động vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để mang Trung thu đủ đầy tới các điểm trường chuyên biệt và trung tâm nuôi dạy trẻ thiệt thòi.

Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Bùi Văn Tuấn trao quà tại Trường PTCS Hy Vọng - Long Biên. Ảnh: Phương Anh

Chia sẻ cụ thể về công tác này, Phó Chủ tịch Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội Bùi Văn Tuấn cho biết: Dịp Trung thu năm nay, Hội đã chủ động kết nối và nhận được sự đồng hành rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp cùng các bạn trẻ tình nguyện. Cụ thể, Công ty Orion đã hỗ trợ 1.700 suất quà bánh; Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế trao tặng 100 suất quà cùng 100 triệu đồng tiền mặt…

Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật Hà Nội trao quà tại Trường dạy trẻ khuyết tật Sóc Sơn. Ảnh: Phương Anh

Nguồn lực vận động được tập trung phân bổ về 7 trường chuyên biệt và 3 trung tâm bảo trợ do Hội phối hợp chăm sóc. Các đoàn công tác của Thường trực Hội đã và đang trực tiếp đến tận nơi trao quà cho các cháu. Sự chia sẻ kịp thời này giúp các em vơi bớt mặc cảm thiệt thòi, cảm nhận được tình thương yêu ấm áp của toàn xã hội.

Trao quà hỗ trợ trẻ em tại Trường Chuyên biệt Bình Minh. Ảnh: Phương Anh

Sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng các tổ chức xã hội và cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội đã tạo nên một mạng lưới an sinh xã hội vững chắc, nhân văn. Không chỉ trao gửi vật chất, sự chăm lo chu đáo ấy còn gửi gắm niềm tin yêu, tiếp thêm nghị lực để những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em khuyết tật vươn lên hòa nhập cộng đồng, thắp sáng ước mơ.