Hà Nội: Chung tay bảo vệ phụ nữ, trẻ em trước nguy cơ xâm hại trên không gian mạng

Chương trình thực hiện triển khai Đề án "Phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026"; đồng thời hưởng ứng chủ trương chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý phát biểu. Ảnh: Vân Nga

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Nguyễn Kim Quý nhấn mạnh, cùng với quá trình chuyển đổi số, không gian mạng mang lại nhiều cơ hội cho học tập, lao động, sáng tạo nhưng cũng đặt ra thách thức mới đối với công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Các hành vi lừa đảo, dụ dỗ, thao túng tâm lý, bắt nạt trực tuyến, phát tán hình ảnh riêng tư, xâm hại tình dục trẻ em ngày càng tinh vi. Nhiều nguy cơ bắt đầu từ một lời mời kết bạn, một đường link tưởng như vô hại, nhưng có thể để lại hậu quả nghiêm trọng về tài sản, tinh thần, nhân phẩm và sự an toàn của các em.

Theo bà Nguyễn Kim Quý, bảo vệ phụ nữ, trẻ em trên không gian mạng sâu xa là bảo vệ quyền con người, nhân phẩm và tương lai của mỗi cá nhân. Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội xác định công tác này cần được triển khai thường xuyên, với phương châm chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, lấy sự an toàn của phụ nữ, trẻ em làm trung tâm, lấy gia đình, nhà trường và cộng đồng làm nền tảng bảo vệ.

Quang cảnh chương trình truyền thông. Ảnh: Vân Nga

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội đề nghị các cấp Hội tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, chú trọng trang bị kỹ năng nhận diện lừa đảo, quấy rối, bắt nạt trên mạng, đồng thời kết nối dịch vụ tư vấn tâm lý, trợ giúp pháp lý cho nạn nhân.

Gia đình là điểm tựa đầu tiên của trẻ: Cha mẹ cần đồng hành cùng con khi dùng internet; khi con có dấu hiệu bị đe dọa, bắt nạt, cần bình tĩnh lắng nghe, tuyệt đối không trách móc để trẻ sợ hãi, che giấu sự việc. Nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng số an toàn, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm, tổ tư vấn tâm lý học đường.

Với các em học sinh, bà Quý nhắn nhủ: Hãy bảo vệ thông tin cá nhân; thận trọng khi trò chuyện với người lạ; không truy cập đường link không rõ nguồn gốc, không gửi hình ảnh riêng tư, không cung cấp mật khẩu hay mã xác thực cho bất kỳ ai. Khi gặp nguy cơ, các em không có lỗi khi tìm kiếm sự giúp đỡ và không phải đối diện một mình, hãy chia sẻ với cha mẹ, thầy cô, người lớn đáng tin cậy hoặc gọi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Tiểu phẩm truyền thông tái hiện các tình huống nguy hiểm thường gặp trên môi trường số. Ảnh: Vân Nga

Tại chương trình, các đại biểu và học sinh đã được theo dõi tiểu phẩm truyền thông sinh động tái hiện các tình huống nguy hiểm thường gặp trên môi trường số. Cùng với đó, chuyên gia đã trực tiếp chia sẻ, trang bị những kỹ năng nhận diện thủ đoạn lừa đảo, bảo mật thông tin cá nhân và quy trình xử lý an toàn khi bị quấy rối, xâm hại trên không gian mạng.