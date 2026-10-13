Hà Nội chuẩn hóa danh mục dữ liệu phục vụ quản trị đô thị

1. Hà Nội thống nhất danh mục dữ liệu dùng chung trên nhiều lĩnh vực. (Ảnh minh họa)

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5695/QĐ-UBND về Danh mục dữ liệu mở và dữ liệu dùng chung TP. Hà Nội, tạo cơ sở thống nhất cho việc kết nối, chia sẻ, khai thác và công bố dữ liệu trên toàn Thành phố.

Theo hồ sơ xây dựng Quyết định, sau quá trình rà soát, Hà Nội đưa 19 tập dữ liệu ra khỏi danh mục dữ liệu mở đã ban hành trước đó, đồng thời bổ sung 97 tập dữ liệu mới. Sau cập nhật, Danh mục dữ liệu mở của Thành phố gồm 171 tập dữ liệu; Danh mục dữ liệu dùng chung gồm 95 tập dữ liệu.

Danh mục dữ liệu dùng chung bao phủ nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như công thương, khoa học và công nghệ, tài chính, y tế, giáo dục, xây dựng, tư pháp, đất đai, nông nghiệp - môi trường, giao thông, thuế, tín dụng và bảo hiểm.

Trong lĩnh vực kinh tế, các tập dữ liệu gồm thương mại điện tử, doanh nghiệp, đầu tư công, thu - chi ngân sách nhà nước, tài sản công, giá thị trường, đấu thầu và vốn đầu tư có yếu tố nước ngoài. Đây là cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi hoạt động kinh tế, tiến độ giải ngân, biến động giá cả, mua sắm công và dòng vốn đầu tư.

Đối với quản lý đô thị, danh mục bao gồm dữ liệu quy hoạch xây dựng, nhà ở và thị trường bất động sản, các dự án giao thông trọng điểm, điểm sạt lở, úng ngập và hạ tầng vận tải hành khách công cộng. Đáng chú ý, dữ liệu giao thông theo thời gian thực từ camera quan sát, điểm ùn tắc và bảng thông tin giao thông điện tử được xác định phục vụ theo dõi, cảnh báo ùn tắc và tích hợp vào mô hình đô thị số.

Danh mục cũng có dữ liệu về di tích, di sản văn hóa, lễ hội, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên, khách du lịch và tổng thu từ khách du lịch. Trong khi đó, dữ liệu đất đai phục vụ cung cấp dữ liệu nền bản đồ số, hỗ trợ giải quyết thủ tục về đất đai và đầu tư; dữ liệu thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến phục vụ theo dõi chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp.

Theo phương án tổ chức thực hiện, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì triển khai Quyết định, hướng dẫn kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu và quản lý, vận hành Cổng dữ liệu TP. Hà Nội.

Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo đảm dữ liệu thuộc phạm vi quản lý được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời. Định kỳ 6 tháng, các đơn vị rà soát, đề xuất cập nhật danh mục; Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, tham mưu UBND TP. Hà Nội ban hành quyết định cập nhật.

Việc thống nhất danh mục dữ liệu nhằm hạn chế tình trạng thu thập lại dữ liệu đã có, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên dữ liệu, phục vụ quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần phát triển chính quyền số của Thủ đô.